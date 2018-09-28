Ege'nin Hamsisi'ne taze kan

Dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, Ege’nin Hamsisi’ne 11. Bölümde oyuncu Durul Bazan’ın katıldığını, ayrıca senaryoyu da Tayfun Güneyer’in yazacağını açıkladı.

'Ege’nin Hamsisi’nde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu, Haldun Boysan, Uğur Demirpehlivan, Hakan Bilgin, Cem Cücenoğlu, Mustafa Şen, Bengi Öztürk, Utku Ateş, Eylül Demirpehlivan, Kemal Zeydan, Ali Akdal, Buse Meral, Celal Öztürk, Büşra Şenol, Muharrem Bayrak, Selahattin Töz ve Ceyda Saltadal rol alıyor.

Ege delikanlısı Deniz, hayatının aşkı Karadenizli Zeynep’e evlenme teklif edecek. Sevgilisi Erica ile birlikte Almanya’dan kesin dönüş yapan ve Sığacık’ta otel alan Nuri, Fikret halayı karşısında görünce şoka girecek... Almancı Nuri, Karadenizli Fikret halanın gazabından kurtulabilecek mi? Firtuna Şevket’in Ege’den tekrar Karadeniz’e göç etme kararını Sığacıklılar nasıl karşılayacak?

'Ege’nin Hamsisi’nin 11. Bölümü, 1 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.



