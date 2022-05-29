Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı Öykü Su Atılgan hayatını kaybetti

Korkunç kaza, dün saat 21.00 sıralarında, İzmir çevre yolu Işıkkent rampaları mevkisinde meydana geldi. İzmir’den Aydın yönüne giden Can İ. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, önce Hüsnü K.’nin kullandığı kamyona, ardından Özlem Ö. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Can İ. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Öykü Su Atılgan’ı (29) ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

ÖYKÜ SU ATILGAN HAYATINI KAYBETTİ

Atılgan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Atılgan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

(DHA)

