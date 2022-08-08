Egemenlik eş anlamlısı nedir? Egemenliğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yasa düzenleme, oluşturma ya da kaldırma gücüne sahip olmak egemenlik olarak adlandırılır. Birden fazla eş anlamı ve tanımı vardır. Türkçe'ye Eski Yunanca dilinden geçmiştir. Egemenlik eş anlamlısı olan hakimiyet kelimesinin kökeni Arapçadır. Bir diğer eş anlamlı kelimesi olan bağımsızlık ise Türkçe kökenlidir.

Hegemonia kelimesinin dönüşerek dilimize yerleşmiş halidir. Baskı altına almak ya da hakimiyet kurmak anlamlarına gelir. Siyasi bir otoritenin bir ülke üzerindeki yetkilerinin tamamına denir. Zıt anlamlısı olan kelimeler esaret, bağlılık ve mahkumiyettir.

Egemenlik kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu isim türündeki egemenlik kelimesi için iki farklı tanım yapar. Bu tanımlara uygun örnek cümleler de verir. Tanımlar şöyledir:

Egemen olma durumu.

Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık, hakimiyet.

Örnek cümle:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. (Anayasa)"

Bir yere, bir topluluğa, bir kişiye hükmetmek egemenlik olarak adlandırılır.

Egemenlik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Arapça kökenli hakimiyet ve öz Türkçe olan bağımsızlık ve üstünlük kelimeleri egemenlik yerine kullanılabilir. Bunun dışında, başatlık, yücelik, güç, nüfuz kelimelerinin egemenlik yerine kullanıldığı da olur.

Egemenliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en doğru yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede o kelimenin yerine geçecek olan eş anlamlı kelimeyi de cümlenin tamamına bakarak belirlemek mümkündür.

Egemenliğin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan örnek cümleler şunlardır:

Benim gibi özgürlüğüne düşkün bir insanın üzerinde hakimiyet kurabileceğini nasıl düşündün?

Maçı kazanan takım ligde üstünlük de kazanacak.

Bireyler bağımsızlıklarına düşkün olmalı!

Türk milleti egemenliğine düşkün bir millettir!

Kurtuluş Savaşı, Türk halkı tarafından milli bağımsızlık için verilmiş bir mücadeledir!



