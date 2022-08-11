''Eğer onunla anlaşamazsanız sizinle işim olmaz'' demişti! O 'özel' arkadaşı görenleri şoke etti!

Flört uygulamalarındaki ilginç profilleri inceleyen bir sosyal medya grubu olan @swipetalks yakın zamanda yaptıkları bir keşifle gündem oldu. Flört uygulamasındaki profilinde ''Eğer onunla anlaşamazsanız sizinle işim olmaz'' diyerek başka bir profili etiketleyen adamın bu özel arkadaşı, grup da dahil olmak üzere gören herkesi şaşkına çevirdi.

SEKS BEBEĞİ ÇIKTI

Kanalın sunucuları, etiketlenen hesaba tıklayınca, bu özel arkadaşın Lauren isimli bir seks bebeği olduğunu keşfetti. Dahası, bebek adına açılmış bir Instagram ve binlerce takipçisi olan bir TikTok hesabı vardı. Profil, çiftin birlikte tatilleri kutlarken, sahilde ve hatta uçakta çekilmiş birkaç fotoğrafını içeriyordu ve çok aşık bir çift gibi görünüyorlardı.

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Sunucular gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler. Bunu keşfettikleri anları sosyal medyada paylaşan grup, takipçilerinden de büyük bir reaksiyon aldı. Birçok kişi durum karşısında yaşadığı şoku belirtirken, kimileri de bunu eğlenceli buldu. Hatta sunuculardan biri böyle bir çiftlere tanışmaya gönüllü olabileceğini söyledi.



