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Eğitimcilere şiddet doğrudan tutuklama sebebi sayılacak! Gözler TBMM'ye çevrildi: Yeni yasa yolda

13.05.2024 09:34
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Öğretmenlik için yeni yasa düzenlemesi yolda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yasa taslağının önümüzdeki günlerde TBMM'nin gündemine geleceğini belirten Yılmaz detayları açıkladı.

İstanbul'da lise müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesiyle birlikte eğitimcilere şiddetin önüne geçilmesi amacıyla yeni yasa düzenlemesi gündeme geldi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili açıklamasında şunlar kaydetti:

"Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. AK Parti Meclis Grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir.

Taslak; eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını, bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini, bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Öğretmen Cevdet Yılmaz şiddet öğretmenlik
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