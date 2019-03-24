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Eğitimini aldı, evinde imalathane kurdu! Şimdi pasta siparişlerine yetişemiyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
EKONOMİ  | 24.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Melek Yücel, aldığı eğitim sonrasında evinde kurduğu imalathanede yaptığı pastalarla, eşinin pastanesindeki maliyetleri yüzde 60 oranında azalttı. Aile ekonomisine katkı sağlamanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen Yücel, ev yapımı pastalarına gelen yoğun ilginin eşinin de yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Eğitimini aldı, evinde imalathane kurdu! Şimdi pasta siparişlerine yetişemiyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Melek Yücel, 3 yıl önce Çepni Mahallesi’nde eşi Muhammet Ali Yücel ile birlikte bir pastane açtı. Açtıkları pastanede çeşitli yiyecekler satan Yücel çifti, müşterilerden gelen yoğun talep üzerine hazır olarak satın aldıkları pastaları da satmaya başladı. Yüksek maliyetle aldıkları pastalardan kar edemediklerini gören Melek Yücel, aile ekonomisine katkı sağlayabilmek için pastacılık eğitimi almaya karar verdi. Bir süre araştırma yapan Yücel, arkadaşlarından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) ücretsiz olarak pastacılık eğitimi verildiğini öğrendi. Kartepe’de bulunan kurs merkezine giden Yücel, 6 ay önce eğitimlere başladı. Aldığı eğitimle kısa sürede pasta yapımı başta olmak üzere poğaça, kurabiye gibi birçok yiyeceğin yapımını öğrenen Yücel, evinin mutfağında küçük bir imalat kurarak eşinin pastanesi için pastalar yapmaya başladı.

İLGİ ARTTI

Daha önceden hazır olarak aldıkları pastaların yerini el yapımı pastaların aldığı Yücel çiftinin pastanesinde maliyetler yaklaşık yüzde 60 oranında azaldı. Melek Yücel’in evinin mutfağında kurduğu imalathanede yaptığı pastalar, kısa sürede bölgede bulunan müşterilerinin ilgisini çekti. Bir zamanlar borçlarını bile ödemekte zorluk çeken Yücel çiftinin pastanesine müşterilerden gelen talepler her geçen gün artıyor. Müşterilerden gelen siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini söyleyen Melek Yücel, yaptığı pastalara gelen ilgi sonrasında eşinin de yüzünün güldüğünde kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Pastacılık üzerine eğitim almaya devam ettiğini belirten Yücel, pastalarına gelen yoğun ilgi sonrasında kullandığı malzemelerin de kalitesini arttırarak müşterilerine daha iyi bir şekilde hizmet vermeyi hedeflediğini kaydetti.

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"YAPTIĞIM PASTALAR, HEM MÜŞTERİLERİMİ HEM DE EŞİMİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Aile bütçesine katkı vermenin mutluluğu ile pasta yaptığını belirten Yücel, diğer kadınların da başarmak için başarmayı istekleri konular için azimle çalışması gerektiğini belirterek, “3 yıl önce eşimle pastane sektörüne girdik. Açtığımız pastanedeki pastalarımızı hazır olarak satın alıyorduk. Bunun da maliyeti bizim için çok fazla oluyordu. Yeri geldiğinde borçlarımızı bile ödemekte zorlanıyorduk. Durum böyle olunca ben de bir araştırma içerisine girdim. KO-MEK’in pastacılık çıraklığı kursuna başvurumu yaptım. Ekim ayında kursa başladım ve eğitim de şu an devam etmekte. Kurstan yapımını öğrendiğim poğaça, börek, pasta gibi bütün ürünleri kendim yapmaya başladım. Satın aldığımız pastalardan ziyade benim yaptığım pastalar, hem müşterilerimi hem de eşimi çok mutlu etti. Bu sayede ben de işime 4 elle sarıldım. Daha iyi ürünler, daha kaliteli malzemeler kullanmaya başladım. Bundan da gördüm ki kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ben de buradan kadınlarımıza sesleniyorum. Yamak, başarmak istedikleri ne varsa arkasında durmaları gerekiyor. Kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Azimlerinin, isteklerinin arkasından koşsunlar ve o yolda ilerlesinler” dedi.

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"ONUN ALDIĞI BU EĞİTİMLERLE BUNLARI BAŞARMASI GURRU VERİC BİR OLAY"

Öğrencisinin aldığı eğitim sonrasında aile ekonomisine katkı sağladığını gördüğünde çok mutlu olduğunu ifade eden KO-MEK Türk mutfağı kursları usta öğreticisi Halide Gülen Aksüt, “KO-MEK halk üniversitesinde Türk mutfağı kurslarında usta öğretici olarak kursiyerlerimize eğitimler vermekteyim. Melek öğrencimize bu projesinde destek olmam benim kendi adıma çok mutlu olmamı sağladı. Melek kursiyerime yiyecek-içecek adı altında pastacılık üzerine eğitimler verdim. Pandismanya yapımı, kalıp kesme, krema yapma, pasta sıvama, pasta ağlatma ve pasta kaplama konularında eğitimler vererek, kendisine destek olduk. Onun aldığı bu eğitimlerle bunları başarması gurur verici bir olay. Öğrencimle gurur duydum. İsterim ki bütün öğrencilerim aldıkları eğitimle eşlerine destek olsun, ailelerine katkı sağlasınlar. Bu benim için çok önemli, gurur verici bir olay. Buradan kadınlarımıza istihdam konusunda kendilerine güvenmelerini söylemek isterim. Ücretsiz kurslarımıza gelip eğitim alıp bir yandan ailelerine destek sağlasınlar, diğer yandan da kendilerini geliştirsinler” diye konuştu.

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