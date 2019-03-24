Eğitimini aldı, evinde imalathane kurdu! Şimdi pasta siparişlerine yetişemiyor

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Melek Yücel, 3 yıl önce Çepni Mahallesi’nde eşi Muhammet Ali Yücel ile birlikte bir pastane açtı. Açtıkları pastanede çeşitli yiyecekler satan Yücel çifti, müşterilerden gelen yoğun talep üzerine hazır olarak satın aldıkları pastaları da satmaya başladı. Yüksek maliyetle aldıkları pastalardan kar edemediklerini gören Melek Yücel, aile ekonomisine katkı sağlayabilmek için pastacılık eğitimi almaya karar verdi. Bir süre araştırma yapan Yücel, arkadaşlarından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) ücretsiz olarak pastacılık eğitimi verildiğini öğrendi. Kartepe’de bulunan kurs merkezine giden Yücel, 6 ay önce eğitimlere başladı. Aldığı eğitimle kısa sürede pasta yapımı başta olmak üzere poğaça, kurabiye gibi birçok yiyeceğin yapımını öğrenen Yücel, evinin mutfağında küçük bir imalat kurarak eşinin pastanesi için pastalar yapmaya başladı.

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Daha önceden hazır olarak aldıkları pastaların yerini el yapımı pastaların aldığı Yücel çiftinin pastanesinde maliyetler yaklaşık yüzde 60 oranında azaldı. Melek Yücel’in evinin mutfağında kurduğu imalathanede yaptığı pastalar, kısa sürede bölgede bulunan müşterilerinin ilgisini çekti. Bir zamanlar borçlarını bile ödemekte zorluk çeken Yücel çiftinin pastanesine müşterilerden gelen talepler her geçen gün artıyor. Müşterilerden gelen siparişlere yetişmekte güçlük çektiğini söyleyen Melek Yücel, yaptığı pastalara gelen ilgi sonrasında eşinin de yüzünün güldüğünde kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Pastacılık üzerine eğitim almaya devam ettiğini belirten Yücel, pastalarına gelen yoğun ilgi sonrasında kullandığı malzemelerin de kalitesini arttırarak müşterilerine daha iyi bir şekilde hizmet vermeyi hedeflediğini kaydetti.