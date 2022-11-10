Eğlenceli bir şeyler anlatacak sandılar! Aslında canlı yayını intiharı için açmıştı

34 yaşındaki Paul David Hilton'ın intiharı sevdiklerini derinden etkiledi. Bir sosyal medya canlı yayını esnasında kendini asarak intihar eden genç adam herkesi yasa boğdu. Birçok arkadaş ve tanıdığının gözleri önünde canına kıyan Paul, yayını izleyen arkadaşlarından biri olan Lewis Morrison'ın polisi aramasına rağmen kurtarılamadı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Morrison, arkadaşının ölümünün ardından olanları anlattı. Paul'ün canlı yayın açtığına dair bildirimi aldığında arkadaşının canlı yayınının eğlenceli bir şey olacağını düşündüğünü çünkü onun komik bir insan olduğunu söyleyen Morrison, intihar hazırlığını görünce şaşkına döndüğünü ve hemen polisi aradığını söyledi.

YAYIN HALA DEVAM EDİYORDU

Acil durum çağrısı yapıldıktan yaklaşık altı dakika sonra, sağlık görevlileri evine ulaştığında canlı yayın hala devam ediyordu. Sağlık görevlileri ne olduğunu anlayınca hızla canlı yayını sonlandırdı. Ölümünün ardından, Paul'ün ruh sağlığıyla mücadele ettiği ve madde kullanım sorunları olduğu ortaya çıktı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU ALMIŞTI

Hatta raporlar, intihar ettiği sırada kanındaki alkol seviyesinin, yasal sınırın iki buçuk katı olduğunu ve vücudunda uyuşturucu madde bulunduğunu açığa çıkardı.



