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Eğlenceli bir şeyler anlatacak sandılar! Aslında canlı yayını intiharı için açmıştı

10.11.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Paul David Hilton, 30 Nisan'da Kuzey Batı İngiltere'deki evinden sosyal medya hesabında bir canlı yayın başlattı. Komik mizacı sebebiyle yayına katılan birçok arkadaşı eğlenceli bir şeylerle karşılaşmayı bekliyordu. Ancak Paul intiharını gerçekleştirmek için canlı yayını başlatmıştı.

Eğlenceli bir şeyler anlatacak sandılar! Aslında canlı yayını intiharı için açmıştı

34 yaşındaki Paul David Hilton'ın intiharı sevdiklerini derinden etkiledi. Bir sosyal medya canlı yayını esnasında kendini asarak intihar eden genç adam herkesi yasa boğdu. Birçok arkadaş ve tanıdığının gözleri önünde canına kıyan Paul, yayını izleyen arkadaşlarından biri olan Lewis Morrison'ın polisi aramasına rağmen kurtarılamadı.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

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Morrison, arkadaşının ölümünün ardından olanları anlattı. Paul'ün canlı yayın açtığına dair bildirimi aldığında arkadaşının canlı yayınının eğlenceli bir şey olacağını düşündüğünü çünkü onun komik bir insan olduğunu söyleyen Morrison, intihar hazırlığını görünce şaşkına döndüğünü ve hemen polisi aradığını söyledi.

YAYIN HALA DEVAM EDİYORDU

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Acil durum çağrısı yapıldıktan yaklaşık altı dakika sonra, sağlık görevlileri evine ulaştığında canlı yayın hala devam ediyordu. Sağlık görevlileri ne olduğunu anlayınca hızla canlı yayını sonlandırdı. Ölümünün ardından, Paul'ün ruh sağlığıyla mücadele ettiği ve madde kullanım sorunları olduğu ortaya çıktı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU ALMIŞTI

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Hatta raporlar, intihar ettiği sırada kanındaki alkol seviyesinin, yasal sınırın iki buçuk katı olduğunu ve vücudunda uyuşturucu madde bulunduğunu açığa çıkardı.


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Anahtar Kelimeler:
İntihar İngiltere

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