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EGO dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte EGO konusu ve oyuncuları! Heyecanla beklenen yeni dizi yarın başlıyor

04.02.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGO dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Fox Tv'nin yeni dizisi EGO yarın yayın hayatına merhaba diyecek. Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül’ün üstlendiği, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın yaptığı yeni dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekici. Peki, EGO dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte tüm bilgiler..

EGO dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte EGO konusu ve oyuncuları! Heyecanla beklenen yeni dizi yarın başlıyor

EGO dizisi için geri sayım başladı. Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrollerini paylaştığı dizinin ilk bölümü yarın yayınlanacak. Geçtiğimiz akşam yayınlanan tanıtımla beraber, her bölüm heyecanın artacağının sinyallerini veren dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, EGO dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm ayrıntılar...

EGO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“Ego”da; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.

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Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

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EGO DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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Alperen Duymaz Melisa Aslı Pamuk Oyuncu

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