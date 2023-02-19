EGO dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimler? Fox TV'nin yeni projesi Ego dizisinin konusu nedir?

EGO dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş depreminden bir gün önce ilk bölümü ile yayın hayatına başlayan diziye deprem arası verilmişti. Tüm dizi setleri durdurulmuştu. Fox TV'de yayınlanan EGO ( Erkeğe Güven Olmaz) dizisi heyecanla bekleniyor. Peki EGO yeni bölüm ne zaman, oyuncuları kimler? Dizinin konusu ne? İşte yeni dizi hakkında tüm ayrıntılar...

EGO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

EGO dizisi yeni bölüm ne zaman olacak şu an için bilinmiyor. Pazar günleri yayınlanacak olan dizi, 19 Şubat Fox TV yayın akışında görünüyor fakat tekrar mı yok sa yeni bölüm mü yayınlanacak henüz bilinmiyor.



Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen ve Rüya Helin Demirbulut gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizi oldukça ilgi göreceğe benziyor.

EGO DİZİSİ KONUSU NE?

“Ego”da; Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.



Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…

EGO OYUNCULARI KİMLER?

Merakla beklenen dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Ahmet Kayakesen, Rüya Helin Demirbulut, Tuna Orhan, Hülya Gülşen Irmak, Derya Beşerler, Can Adalıer, Emirhan Dönmez, Naz Sayıner, Ahmet Şeninak ve Erdal Küçükkömürcü gibi isimler yer alıyor.



