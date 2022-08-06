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Egzersiz eş anlamlısı nedir? Egzersizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

06.08.2022 03:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi bakımından oldukça zengin bir dildir. Farklı dillerden birçok kelimeyi dönüştürerek literatüre katmıştır. Egzersiz de bu şekilde dilimize girmiş bir kelimedir. Fransızca kökenlidir. Eş anlamlısı alıştırmadır. Spor alanında kullanılır.

Egzersizin eş anlamlısı olan kelimeler kullanım anlamlarına göre değişebilir. İlk anlamı ile spor alanında kullanılır. Fransızca olan exercice kelimesinden dilimize yerleşmiştir.

Bir bilgiyi ya da bir beceriyi kazanmak veya o konuda uzmanlaşmak için yapılan tekrarlar egzersiz olarak tanımlanır. Alıştırma kelimesi de aynı anlama gelir.

Egzersiz kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu egzersiz kelimesi için bir adet tanım yapmıştır. Alıştırma olarak tanımladığı kelime için verdiği örnek cümleler de şunlardır:
"Sabahleyin balkonda nefes egzersizlerini ihmal etmez. (Haldun Taner)"
"Kadının bu kadar bol olduğu bir toplantı yerinde Türkçe denemeleri ve egzersizleri için herkesi çevirip bedava istifadeye kalkışan müsteşrik taslaklarına zamanını harcayamazdı. (Refik Halid Karay – Kadınlar Tekkesi)"
"Nefes almanın kendine has nizamı olan Pranayana egzersizinde Pranaya vasıtası ile aydınlığı saklayan peçe kaldırılır. (Oğuz Atay – Bir Bilim Adamının Romanı)"

Bu kelime ve eş anlamlıları, farklı kelimelerle bir araya gelerek atasözlerinde, deyimlerde birleşik isim ya da fiillerde yer alabilir. Egzersiz yapmak bu durumun bir örneği olarak gösterilebilir.

Egzersiz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Alıştırma egzersizin eş anlamlısı olan bir kelimedir.

Egzersizin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yolu o kelimenin cümle içinde kullanılışını görmektir. Hangi anlamında ve ne amaçla kullanılıyorsa yer aldığı cümlenin bütününe bakılarak yerine kullanılacak farklı kelimeyi tespit etmek mümkün olacaktır.
Egzersiz eş anlamlısı ve mecaz anlamda kullanımlarının yer aldığı bazı cümle örnekleri şunlardır:

  • Sabahın köründe egzersiz yapacak enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum!
  • Belli bir yaşa geldikten sonra boyun, bel, sırt ağrıları için bazı egzersizlerin düzenli olarak yapılması gereklidir.
    • Eğer belli bir program dahilinde yeterince alıştırma yaparsan sınavı kazanma şansını arttırmış olursun.

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