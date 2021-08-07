Einstein'a 'uzun saçlı deli' diyen kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bugün 30 bin TL'lik soru damgasını vurdu. Yarışmacıya "1920'lerde arkadaşına yazdığı bir şiirde Newton'ın biliminin alt üst edilmesine sebep olduğu için Einstein'ı eleştiren ve ona deli diyen kimdir?" sorusu yöneltildi.

EİNSTEİN'A UZUN SAÇLI DELİ DİYEN KİMDİR?

Yarışmacı soruya önce Orhan Veli Kanık, ardından Winston Churchill cevabını vermişti. Ancak her iki yanıt da yanlış çıktı. Newton'un bilimini alt üst ettiği için Einstein'ı eleştiren kişi Nikola Tesla'dır.



