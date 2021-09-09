Bu turşu 4 günde olgunlaşıyor

Turşu yapmak size zor gelebilir ama bu turşuyu yapmak çok kolay. Ayrıca olgunlaşması için haftalarca beklemenize de hiç gerek yok. Hazırsanız başlayalım!
MALZEMELER
- 1 kilogram sivri biber (acı-tatlı karışık olabilir)
- 1,5 su bardağı su
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı üzüm sirkesi
- 6 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı turşuluk tuz
- Çeşitli boylarda cam kavanozlar
YAPILIŞI
- Derin bir tencereye su, sirke, yağ, toz şeker ve tuzu atıp karıştırın.
- Sivri biberlerin küçük boyda olanlarına delikler açın, büyük olanları ise iki parçaya bölerek tencerenin içine atın.
- Üzerine iki parçaya ayırdığınız sarımsakları ekleyin.
- Tencerenin kapağını kapatıp, ocağı kısık ateşe ayarlayarak biberlerin pişmesini sağlayın.
- Pişen biberler sarımsı bir renk alacaktır.
- Arada bir karıştırarak tüm biberlerin piştiğinden emin olun.
- Pişen biberleri sıcağı geçmeden bir maşa yardımıyla kavanozlara pay edin.
- Kalan suyu kavanozların üzerine ekleyin.
- Kavanoz kapaklarını sıkıca kapatarak serin bir yerde oda sıcaklığına ulaşana kadar bekletin.
- Turşunuzu buzdolabında veya kilerde saklayabilir, 4 gün sonra tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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