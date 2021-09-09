Bu turşu 4 günde olgunlaşıyor

Turşu yapmak size zor gelebilir ama bu turşuyu yapmak çok kolay. Ayrıca olgunlaşması için haftalarca beklemenize de hiç gerek yok. Hazırsanız başlayalım!

MALZEMELER

1 kilogram sivri biber (acı-tatlı karışık olabilir)

1,5 su bardağı su

1 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı üzüm sirkesi

6 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı turşuluk tuz

Çeşitli boylarda cam kavanozlar

YAPILIŞI

Derin bir tencereye su, sirke, yağ, toz şeker ve tuzu atıp karıştırın.

Sivri biberlerin küçük boyda olanlarına delikler açın, büyük olanları ise iki parçaya bölerek tencerenin içine atın.

Üzerine iki parçaya ayırdığınız sarımsakları ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp, ocağı kısık ateşe ayarlayarak biberlerin pişmesini sağlayın.

Pişen biberler sarımsı bir renk alacaktır.

Arada bir karıştırarak tüm biberlerin piştiğinden emin olun.

Pişen biberleri sıcağı geçmeden bir maşa yardımıyla kavanozlara pay edin.

Kalan suyu kavanozların üzerine ekleyin.

Kavanoz kapaklarını sıkıca kapatarak serin bir yerde oda sıcaklığına ulaşana kadar bekletin.

Turşunuzu buzdolabında veya kilerde saklayabilir, 4 gün sonra tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun.



