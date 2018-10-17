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Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

“Ekmek Teknesi” dizisinde canlandırdığı 'Sonnur' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Arzu Oş, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Fotoğraflar: Kelebek

“Ekmek Teknesi” dizisinde canlandırdığı 'Sonnur' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Arzu Oş, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u şimdi ne yapıyor?

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Ekmek Teknesi'nin Sonnur'unu hatırlıyor musunuz? Güzel oyuncu uzun zaman sonra ortaya çıktı! İşte güzel oyuncunun son hali...
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Meslektaşı Sergen Önal ile görüntülenen oyuncu arkadaşıyla selfie çekerken gülme krizine girdi.
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Muhabirler tarafından görüntülendiğini fark eden Oş, “Aman Allah’ım öyle çektiniz mi? Farklı bir selfie yapalım dedik, yakalandık” diye konuştu.
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YÜKSEK LİSANS YAPIYOR

YÜKSEK LİSANS YAPIYOR
Ekmek Teknesi dizisinden sonra oyunculuğa ara veren Arzu Oş, şimdi Bilgi Üniversitesi'nde digital marketing üzerine yüksek lisans yapıyor. Oş “Dizi teklifleri de geliyor ama şimdilik kendimi tiyatroya verdim. Dasdas'da Mert Fırat ile tiyatro projesine ortak oldum ” dedi.
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Arzu Oş efsane dizi Ekmek Teknesin'de Sonnur karakterine hayat vermişti.
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hani şu fetocuların dizisi, bir bölümünde de bülent arınç isimli eski cemaatçi vekili oynattıkları tek amacı milleti uyuşturup hayaller alemine sürüklemek olan boş beleş dizi idi, efsane falan değil, bana garip gelen ise savaş dinçel'in bu dizi teklifini reddetmemesi idi, savaş dinçel kalibresinde bir oyuncu için bir kayıptı, rahmetli savaş dinçel için uygun olmayan bir proje idi. hasan kaçan isimli çakma heredot, gaipten gelen sesler, abidik gubidik sahneler, insanları gerçeklikten koparip hayali bir dünyada yaşatan dizilerin ilklerinden. Sonuç ne fetocu ajanın darbe girişimi, 200 yıl gerile
hiç unutulurmu o efsane dizi
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