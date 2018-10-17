Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

“Ekmek Teknesi” dizisinde canlandırdığı 'Sonnur' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Arzu Oş, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.
Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u şimdi ne yapıyor?
1 / 11
Ekmek Teknesi'nin Sonnur'unu hatırlıyor musunuz? Güzel oyuncu uzun zaman sonra ortaya çıktı! İşte güzel oyuncunun son hali...
2 / 11
Meslektaşı Sergen Önal ile görüntülenen oyuncu arkadaşıyla selfie çekerken gülme krizine girdi.
3 / 11
Muhabirler tarafından görüntülendiğini fark eden Oş, “Aman Allah’ım öyle çektiniz mi? Farklı bir selfie yapalım dedik, yakalandık” diye konuştu.
4 / 11
YÜKSEK LİSANS YAPIYOR
Ekmek Teknesi dizisinden sonra oyunculuğa ara veren Arzu Oş, şimdi Bilgi Üniversitesi'nde digital marketing üzerine yüksek lisans yapıyor. Oş “Dizi teklifleri de geliyor ama şimdilik kendimi tiyatroya verdim. Dasdas'da Mert Fırat ile tiyatro projesine ortak oldum ” dedi.
5 / 11
Arzu Oş efsane dizi Ekmek Teknesin'de Sonnur karakterine hayat vermişti.
Okuyucu Yorumları 2 yorum