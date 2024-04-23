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    4. Bu tarihe dikkat! 'Sismik artış var' Uyarı bu kez astrologdan geldi!

    Bu tarihe dikkat! 'Sismik artış var' Uyarı bu kez astrologdan geldi!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.04.2024 15:05
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    Astrolog ve yazar Öner Döşer, Simge Fıstıkoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Gözkyüzü Sohbetleri adlı programa konuk oldu. 24 Nisan'da gerçekleşecek olan akrep dolunayının etkilerinden bahseden Döşer, deprem konusunda da uyarılarda bulundu. Sismik artış olduğunu belirten Döşer özellikle 8 Mayıs tarihine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Ünlü Astrolog Öner Döşer son açıklamalarıyla gündem oldu. Sözcü Tv'nin YouTube kanalında yayınlanan Simge Fıstıkoğlu ile Gökyüzü Sohbetleri adlı programa konuk olan Öner Döşer deprem konusunda 8 Mayıs tarihine dikkat çekti. 24 Nisan'da akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunayın etkilerinden de bahseden Döşer, bu dönemde siber saldırılara da dikkat edilmesi konusunda uyardı.

    Vitrin

    ÖNEMLİ DOLUNAY GELİYOR

    ÖNEMLİ DOLUNAY GELİYOR

    Önemli dolunaydan bahseden Öner Döşer, "Coğrafi haritalara baktığımız zaman bu hafta önemli bir donlay var. 24 Nisan'da akrep burcunda gerçekleşiyor. Türkiye akrep burcundan bizi çok ilgilendiriyor. Bunun hatlarına baktığımız zaman özellikle Avrupa bölgesinde, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa bölgesinde sismik aktivite artışı, içeride protestolar, iç gerginlikler riskinin çok olduğunu görüyoruz." dedi. 

    8 MAYIS TARİHİNE DİKKAT!

    8 MAYIS TARİHİNE DİKKAT!

    Dprem konusunda 8 Mayıs tarihinin altını çizen Döşer, "Bizim üzerimizden de geçen bir hat var. Özellikle bizim Marmara-Ege Bölgesi üzerinden biraz sismik aktivite artışı olabilir. Şimdiden 8 Mayıs civarına dikkat çekmek istiyorum. 8 Mayıs'ta önemli bir yeni ay var. Bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. Deprem manasında.

    Bu tabii büyük Marmara depremi falan gibi bir şey bir iddia değil ama bir özellikle deniz depremlerinin çok arttığı bir dönem biraz dikkat gerektiriyor. Jeodezik haritaya da baktığımız zaman bizim bulunduğumuz bölgeden Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir iz düşüm var. Ankara her şeyin merkezinde çünkü etrafımız ateş çemberi.

    İran üzerinden geçen o bölgede siber saldırılar, nükleer tesislere yönelik saldırılar çünkü nükleer uranüsle çok alakalı. Bu çok çok daha baskın bir şekilde konuşulacak tehdit unsuru olacak ya da gerçekten o bölgede bunu göreceğiz. 24 Nisan ve takip eden iki hafta bu haritanın etkisi geçerli ve özellikle 25 Nisan'a bu manada tabii dikkat çekmek isterim." dedi. 

    SİNSİ SALDIRILAR SÖZ KONUSU

    SİNSİ SALDIRILAR SÖZ KONUSU

    Dolunayda dikkat edilmesi gereken konulardan bahseden Döşer "Akrepteki Dolunay 4 derece akrepte olan plütona dik açıda olacağı için sağlık konusunda bugün size anlatacağım şeyler var. Genital bölgeyi özellikle kollamız gerekir. Bu gerçekten kritik kriz getiren bir dolunay. Sinsi saldırılar. Mesela diyeceğiz ki 'Aman hesaplarınızı iyi kollayın', 'Banka hesaplarınıza dikkat edin', bankalarla ilgili riskler gene devam edebilir. Özel iletişim hesaplarınızı, sosyal medya hesaplarınızı kollayın.

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    Anahtar Kelimeler:
    deprem Astroloji Astrolog Göz akrep dolunayı
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