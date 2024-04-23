Bu tarihe dikkat! 'Sismik artış var' Uyarı bu kez astrologdan geldi!

İran üzerinden geçen o bölgede siber saldırılar, nükleer tesislere yönelik saldırılar çünkü nükleer uranüsle çok alakalı. Bu çok çok daha baskın bir şekilde konuşulacak tehdit unsuru olacak ya da gerçekten o bölgede bunu göreceğiz. 24 Nisan ve takip eden iki hafta bu haritanın etkisi geçerli ve özellikle 25 Nisan'a bu manada tabii dikkat çekmek isterim." dedi.