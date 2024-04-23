Ekrem İmamoğlu küçük bir çocukla 23 Nisan mesajı verdiği videosunu paylaştı! "Oldu mu başkanım?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Küçük bir çocuğun ağzını oynattığı ve İmamoğlu'nun ona dublaj yaptığı anlar ufaklığın, "Oldu bu başkanım?" diye sormasıyla devam etti.

Küçük çocuğun yanına gelerek kadraja giren İmamoğlu ise "Oldu oldu, çok güzel oldu" diyerek videoyu sona erdirdi. O anlara sosyal medya kullanıcılarındna yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Ekrem İmamoğlu ve küçük çocuk arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bu kadar benzemeleri şaka mı?" yorumunu ekledi.