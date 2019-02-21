YEMEK

Ekmek yemeyi bıraktığınızda vücudunuzda neler olur?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.02.2019 09:44 | Son Güncelleme

Sağlıklı beslenme konusunda ciddi anlamda bilinçlendik ve her geçen gün bu bilgilerimize bir yenisini eklemeye devam ediyoruz. Sağlıklı bir vücut için ekmek tüketimini sonlandıran birçok kişi var ve hepsi olumlu sonuçlar aldıklarını söylüyorlar; kilo vermek, daha enerjik olmak gibi... Biz de sizler için her çeşit ekmek türünün zararlı olup olmadığını araştırdık ve ekmeği hayatınızdan çıkardığınız an neler yaşayacağınızı derledik, şimdiden keyifli okumalar.

Ekmek yemeyi bıraktığınızda vücudunuzda neler olur?

Hayatınızdan ekmeği çıkarıp çıkarmamak konusunda elbette özgürsünüz ancak ekmek yemeyi bıraktığınız zaman bir dünya olumlu sonuç alacaksınız. Bu bahsedeceğimiz güzel bilgilerle bir nebze de olsa kararınızı etkileyebiliriz diye düşünüyoruz :) Ancak şunu da eklemekte fayda var; ekmeği beslenme planınızdan çıkardığınızda birkaç sorunla karşılazmanız da an meselesi.

Kepekli, çavdar, tam tahıllı ekmekler beyaz ekmeğe göre kesinlikle iyi diyebiliriz. Ancak beyaz ekmek söz konusu olduğunda kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Buğday taneleri vitamin açısından zengindir ancak tahıllar işlenirken bütün faydalı maddeler kolayca yok olur. Birinci kalite beyaz unlar bile işlenmeden önce içerdikleri faydalı maddelerin sadece yüzde 30'unu korurlar ve bu maddeler ne yazık ki 2 hafta sonunda etkisiz hale gelir...

Gelelim ekmeksiz bir hayatta sizleri nasıl güzelliklerin karşılayacağı konusuna;

Şeker hastalığına yakalanma riski en aza iner
Glisemik indeksi yüksek olan beyaz ekmek, kan şekerini aniden yükselten yiyeceklerdendir. Düzenli ekmek tüketimi ise şeker hastalığına davetiye çıkarır. Ekmeği hayatınızdan çıkararak kan şekerinizi stabil tutabilir ve böylelikle diyabet riskini en aza indirebilirsiniz. Ekmek yiyince doyduğunuzu hissedebilirsiniz ancak kısa zaman sonra tekrar acıkma yaşayacaksınız. Bu doygunluk yalancı bir doymadır. Kan şekeri düştüğü an, açlık krizi başlar.

Fazla kilolardan kurtulursunuz

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Karbonhidrat yemeyi bırakınca ne kadar hızlı kilo verdiğinizi göreceksiniz. Elbette tüm karbonhidratları hayatınızdan çıkarmamalısınız, bu yanlış olandır. Kaliteli karbonhidratları kararınca tüketerek kilo vermeye devam edebilirsiniz. Fakat ekmeği kesince kiloyu yağdan değil de sudan verirsiniz.

Kalp krizi riski azalır
İşlenmiş karbonhidratlar, vücuttaki yağ asidi seviyesini artırır. Bu durum da kalp krizine neden olabilir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tükettiğinizde bu durum tam tersine döner ve kandaki kolesterol seviyesi düzene girer, kalp hastalıkları ve diyabet riski azalır.

İçeriği kalitesizdir
Beyaz ekmeğin besin değerleri son derece düşüktür ve kalori oranı da tam tersi, yüksek seviyededir. Beslenmenize hiçbir olumlu katkısı yoktur sadece doygunluk verir. Bu doygunluk hissi de kısa zamanlıdır.

Ne gibi sorunlara sebep olur;

Kabızlık
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Tam tahıllı ya da çavdar ekmeği lif açısından zengindir. Lif ise bağırsaklarımız için yararlı olup, sindirim sistemini düzene sokar. Lifli yiyecekleri bir anda hayatınızdan çıkarmak bağırsak hareketlerini yavaşlatır. Bu da kabuzlığa yol açar.

Enerji kaybı yaşanır

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Tam tahıllı besinler, vücudun enerji seviyesini koruyan ve yükselten birçok vitamin ve minerali barındırır. Özellikle magnezyum yönünden zengin olan tam tahıllı ekmeği yemeyi bıraktığınızda, hücreler yeterli desteği görmez ve vücudun enerji seviyesi düşer. Beyaz ekmek yerine günde birkaç dilim tam tahıllı ekmeği tüketebilirsiniz...

Dengesiz ruh hali yaşanabilir
Tüm karbonhidratlar, serotonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Serotonin ise kişinin kendisini iyi hissetmesini, mutlu olmasını sağlayan bir hormon çeşididir. Ancak ekmek yemeyi aniden bırakırsanız zaman zaman stresli ruh haline girebilirsiniz. Bunun için beyaz ekmeği hayatınızdan çıkarın ve onun yerine tam tahıllı ekmeklere geçiş yapın. Miktarını ise zamanla azaltın.

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