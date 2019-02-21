Ekmek yemeyi bıraktığınızda vücudunuzda neler olur?

Hayatınızdan ekmeği çıkarıp çıkarmamak konusunda elbette özgürsünüz ancak ekmek yemeyi bıraktığınız zaman bir dünya olumlu sonuç alacaksınız. Bu bahsedeceğimiz güzel bilgilerle bir nebze de olsa kararınızı etkileyebiliriz diye düşünüyoruz :) Ancak şunu da eklemekte fayda var; ekmeği beslenme planınızdan çıkardığınızda birkaç sorunla karşılazmanız da an meselesi.

Kepekli, çavdar, tam tahıllı ekmekler beyaz ekmeğe göre kesinlikle iyi diyebiliriz. Ancak beyaz ekmek söz konusu olduğunda kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Buğday taneleri vitamin açısından zengindir ancak tahıllar işlenirken bütün faydalı maddeler kolayca yok olur. Birinci kalite beyaz unlar bile işlenmeden önce içerdikleri faydalı maddelerin sadece yüzde 30'unu korurlar ve bu maddeler ne yazık ki 2 hafta sonunda etkisiz hale gelir...

Gelelim ekmeksiz bir hayatta sizleri nasıl güzelliklerin karşılayacağı konusuna;

Şeker hastalığına yakalanma riski en aza iner

Glisemik indeksi yüksek olan beyaz ekmek, kan şekerini aniden yükselten yiyeceklerdendir. Düzenli ekmek tüketimi ise şeker hastalığına davetiye çıkarır. Ekmeği hayatınızdan çıkararak kan şekerinizi stabil tutabilir ve böylelikle diyabet riskini en aza indirebilirsiniz. Ekmek yiyince doyduğunuzu hissedebilirsiniz ancak kısa zaman sonra tekrar acıkma yaşayacaksınız. Bu doygunluk yalancı bir doymadır. Kan şekeri düştüğü an, açlık krizi başlar.