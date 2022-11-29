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  4. Ekonomi sorusuna bomba cevap! Sokak röportajında dolandırıcılık hikayesi viral oldu: "Saat 6'da gel" dediler, cebimde 1 kuruş kalmadı

Ekonomi sorusuna bomba cevap! Sokak röportajında dolandırıcılık hikayesi viral oldu: "Saat 6'da gel" dediler, cebimde 1 kuruş kalmadı

29.11.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayımlanan bir sokak röportajında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin ekonomisine dair soru yöneltilen bir vatandaş, "Paramı çarptılar, 400 liramı" yanıtını vererek nasıl dolandırıldığını anlattı. "Çingenelerin" kendisinden 'Beraber olalım' diyerek para istediğini söyleyen adam "Birden inandım, ben de verdim manyak gibi. Şimdi 1 kuruşum kalmadı" dedi.

İlginç sokak röportajlarına bir yenisi eklendi. İstanbul'da sokaktaki bir vatandaşa ekonomiye ilişkin soru yöneltilince vatandaş nasıl dolandırıldığını anlatarak isyan etti ve şikayetçi olacağını söyledi.

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"ŞU KÖŞEDEKİ ÇİNGENELER İSTEDİ"

Soruya "Paramı çarptılar, 400 liramı" yanıtıyla başlayan vatandaş, devamında olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Dert yana yana "Benden para istediler 'Beraber olalım' diye. Paramı aldılar, şimdi cebimde 1 kuruş param kalmadı" diye konuşan adam, parayı kimin istediği sorusuna ise "Tam şu köşedeki çingeneler istedi" diye yanıt verdi.

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"SAAT 6'DA GEL"

Kendisine "Saat 6'da gelinmesi" söylendiğini ifade eden vatandaş şöyle devam etti:

"Bekledim ama kimse yok. Şimdi cebimde 1 kuruş param yok. Ben bunlardan şikayetçiyim. Dolandırdılar beni."

"BEN DE VERDİM MANYAK GİBİ"

Nasıl inandığı sorulunca vatandaşın yanıtı ise "İnandım birden. 400 lira istediler, ben de verdim manyak gibi" şeklinde oldu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık sokak röportajı

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