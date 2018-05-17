Ekranlara bomba gibi dönüyor!

Defne Samyeli, Star TV’de yayınlanan 'İstanbullu Gelin' dizisine ikinci kez konuk oluyor. 'Garip’in (Tamer Levent) eski eşi 'Siren' rolüyle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu, bu kez tek başına değil...

46 yaşındaki yıldız, Kadir Polatçı'nın canlandırdığı eşi 'Boğaç’ karakteri ile beraber diziye misafir oluyor. Las Vegas’ta yıldırım nikahı ile evlenen Siren, genç eşi Boğaç'le konakta yine tansiyonun yükselmesine neden oluyor.

'İstanbullu Gelin' dizisinin yeni bölümü, 18 Mayıs Cuma akşamı Star TV'de ekrana gelecek.



