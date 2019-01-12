Ekranlara dönmeye hazırlanan Murat Başoğlu'ndan tehdit gibi açıklama

Öz yeğeniyle mahrem görüntülerinin basına sızmasının ardından Türkiye'nin en çok konuştuğu isim olan Murat Başoğlu, uzun bir aradan sonra kameralara takıldı. Gazetecilere güle oynaya röportaj veren sunucu, hem etrafa çok sert tehditler savururdu hem de ekranlara geri döneceği sinyalini verdi.

"HERKES AKLINI BAŞINA DEVŞİRECEK"

"Bazı haddini bilmeyenler adam öldürmeyi sinek öldürmek zannediyorlar" diyen Başoğlu, ardından "Allah'a şükür kimse öyle bir şeye cesaret edemez. Benim adım Murat Başoğlu. Ben bastığım yerde ayağımın izini bırakırım. O yüzden herkes aklını başına devşirecek." diyerek kendisini eleştirenleri açık açık tehdit etti.

"DÜŞMANLARIMI TANIYORUM"

Başına gelen olaydan sonra düşmanlarını tanıdığını ve onlardan bir bir hesap soracağını söyleyen sunucu, "Her kötü olayın bir iyi sonucu vardır. Önemli olan benim bunlardan ne ders çıkardığımdır. Ben bunlardan çok güzel dersler çıkardım. Allah'ıma şükür beni çok seven insanlar olduğunu gördüm. Düşmanlarımı da gördüm. Görmedim değil. Onlardan da hesap soracağım. Benim adım Murat Başoğlu. Öyle kimseden hesap sormaz zannetmesinler. Hepsinden hesap soracağım. Uykuları kaçsın istiyorum çünkü" ifadelerini kullandı.