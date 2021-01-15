Ekranlarda bitmiş olsa da sosyal medyadaki etkisi hala devam eden fenomen dizi Kurtlar Vadisi 18 yaşında!

Osman Sınav imzası taşıyan Kurtlar Vadisi dizisi yayınladığı versiyonlarıyla Türk dizi tarihine damga vurmayı başardı. Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Çakır karakterinin ölmesinden sonra Türkiye derin bir yasa boğulmuştu. Çakır adına Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde cenaze törenleri düzenlenmişti. Repliklerinin ezbere bilindiği, jenerik şarkısının defalarca zil sesi olarak kullandığı ve Polat Alemdar’ın halk kahramanı olarak görüldüğü günlere sizi geri götürüyoruz. İşte sosyal medya kullanıcılarının vefanın en güzel örneğini gösterdiği Kurtlar Vadisi paylaşımları...

POLAT ALEMDAR’IN SÖZLERİ