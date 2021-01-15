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Ekranlarda bitmiş olsa da sosyal medyadaki etkisi hala devam eden fenomen dizi Kurtlar Vadisi 18 yaşında!

Seray Üstün Seray Üstün 15.01.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Ekranlarda bitmiş olsa da sosyal medyadaki etkisi hala devam eden fenomen dizi Kurtlar Vadisi 18 yaşında!

Kurtlar Vadisi bir dönemin gençliğini derinden etkilemişti. “Bu bir mafya dizisidir” sloganıyla yayın hayatına başlayan dizi yıllar içerisinde birçok kanalda yayınlandı. Hatta beyaz perdeye de aktarılarak filmleri yapılan dizi 18 yaşına bastı. Dizinin ilk bölümünün yayınladığı 15 Ocak tarihini sosyal medya kullanıcıları unutmadı. Sosyal medyada dizinin doğum günü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Osman Sınav imzası taşıyan Kurtlar Vadisi dizisi yayınladığı versiyonlarıyla Türk dizi tarihine damga vurmayı başardı. Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Çakır karakterinin ölmesinden sonra Türkiye derin bir yasa boğulmuştu. Çakır adına Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde cenaze törenleri düzenlenmişti. Repliklerinin ezbere bilindiği, jenerik şarkısının defalarca zil sesi olarak kullandığı ve Polat Alemdar’ın halk kahramanı olarak görüldüğü günlere sizi geri götürüyoruz. İşte sosyal medya kullanıcılarının vefanın en güzel örneğini gösterdiği Kurtlar Vadisi paylaşımları...

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POLAT ALEMDAR’IN SÖZLERİ

POLAR ALEMDAR

  • Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım
  • Dostun dostum, düşmanın düşmanımdır.
  • Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz.
  • Ben bu vatanı karşılıksız da severim.
  • Sevdiğinle buluşursun ama bilirsin ki bu hasretin sonu değildir.
  • Her sabahın bir akşamı vardır.
  • Evliliğin tahliyesi yok Çakır.
  • O değil de dayı siftahsız ölecektin, ona çok üzüldüm.
  • Öyle çok sevdim ki onsuz yaşadığım her anı eksik yaşadım. Öyle çok sevdim ki onu yaşatabilmek için kendimi öldürdüm.
  • Racon kesmiyorum, kafa kesiyorum!
  • İtaatsizliğin raconunu biz koymadık. Ama biz uygularız!
  • Yaşamak için yalvarmadık ölmek için de yalvarmayız.
  • Biz ölmeyi çoktan göze aldık da yanımızda kimleri götüreceğiz onu düşünüyoruz.
  • Bilmediğin yere kapıdan girmeyeceksin.
  • Ben, mafya babasıyım!
  • Biz belimize silahı silahla vurulmak için koyduk. Ama yüreğimizden vurdular bizi.
  • Cenneti göremeyeceğiz Memati, bari cehennemi hak edelim.
  • Kötü köpek, sürüye kurt getirdi Aslan Amca.
  • Başkasının kırdığı kalemi almak istemem. Çünkü ben yarın başkasının kutusunda kalem olmak istemem.
  • Memati, çocuklara haber ver: Testere'ye selamımızı söylesinler.
  • Ne sevdiklerim için yaşayabiliyorum ne de vatanım için ölebiliyorum.
  • Avın eti yenmiyorsa amaç oyun oynamaktır Abdülhey.
  • Devletle ortak olanın vereceği çok olur, Allah'la ortak olanın alacağı çok olur Memati.
  • Ben senin canın için ömrümü bir kibritin kavında tutuştururum ama benim yanmam senin gönlündeki ateşin sönmesini sağlamaz.
  • Umarım ömrümün sonunda doğrularım yanlışlarımdan fazla olur.
  • Kural 1: Karar verdin mi uygulayacaksın. Kural 2: Uygularken tereddüt etmeyeceksin. Kural 3: Tereddüt ettiğinde kaybedersin. Kural 4: Kaybedenlerin kaydı düşülür!
  • Biz ormanların kralıyız aslanım. İte çakala verecek canımız yok!
  • Sen benim hem var olma hem de yok olma sebebimsin.
  • Ahirim sensin Elif.
  • Benim hayatımın hepsi yalan Elif. Tek gerçek sensin!
  • Yaşamak, yalvarmaya değecek bir şey değildir.
  • Sakın 30 yıl hukukun olmayan birine, sakın deme!
  • Kimin kafasına sıkarsan sık, benim canımı sıkma artık Memati.
  • Geldim Nizamettin, dünyanı karartmaya geldim.
  • Kimileri okur öğrenir, kimileri yaşar öğrenir.
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