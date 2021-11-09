Ekrem İmamoğlu Cüneyt Arkın'ı ziyaret etti! "Azrail yetişemiyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyuncu Cüneyt Arkın'ı evinde ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Arkın ile birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı ve "Bugün günlerden Cüneyt Arkın" notunu düştü.

Arkın da bir paylaşım yaparak "84 yaşındayım öyle bir koşuyorum ki, Azrail yetişemiyor. Abisini ziyarete gelmiş hoş gelmiş" notunu düştü.

İmamoğlu, usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı ziyaret ederek sohbet etti. İmamoğlu, Arkın'a, sanatçı Tarık Tolunay'ın 'Haydarpaşa Panorama' isimli eserini de hediye etti.



