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Ekrem İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.01.2019 12:55 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile pazarda alışveriş yapan bir vatandaş arasında ilginç cami diyaloğu yaşandı. "İki camiye temel attınız, taş koymadınız" demesi üzerine İmamoğlu, “Kim diyor onu inanma onlara, kurban olurum hacım” diye karşılık verdi.

Yerel seçim çalışmalarını kapsamında önceki gün Gaziosmanpaşa’ya giden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu pazarda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bu sırada pazarda alışveriş yapan bir vatandaş ile Ekrem İmamoğlu arasında ilginç bir cami diyaloğu yaşandı.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu karşısında gören vatandaş, “İmamoğlu soy ismini almayla İmamoğlu olunmuyor. Beylikdüzü’nde Kılıçdaroğlu’yla birlikte iki camiye temel attınız, taş koymadınız üzerine” demesi üzerine Ekrem İmamoğlu, "Kim diyor onu inanma onlara, kurban olurum hacım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi; yalan diyenlere inanma gel gözünle gör. Oy istemiyorum senden. Sen tecrübeli bir amcasın, hatta sen gel camileri tek tek gezdireyim ister misin? Hatta gel sabah namazında başlayalım yatsı namazına kadar bütün camileri gezdirelim uygun olur mu?” şeklinde yanıt verdi.

Buna karşılık vatandaş ‘Olmaz, zamanım yok’ deyince İmamoğlu, “Niye? Ama inandırayım seni, yerinde göstereyim sana. Hem de 20-22 tane cami gezdireyim seni. Kurban olayım inanma o gazetelere ne olur. Sen güzel insansın. Vicdan gözüyle bakman için gel göstereyim sana” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ekrem imamoğlu chp yerel seçim seçim sonuçları

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Hacı çamur attı baktı tutmayacak kıvırdı gitti. Yazık işte türkiye de akp seçmeni bu. Sadece kendine SÖYLENENE inanıyor. GÖZÜYLE GÖRMEK BİLE İSTEMİYOR. YA AKP YALAN SÖYLEDİYSE?? BU İHTİMAL BİLE RAHATSIZORSUN YOKSA İLÇEMİ?? MESLEĞİN NE Kİ VAKTİN YOK?? YAZIKLAR OLSUN HACI LAR BİLE ÇAMUR ATIYORSA BEN DAHA NE DİYİM
Görsede İnanmaz onlar. Müşrik ve Münafık onlar sahtekar onlar çünkü onlar dinci hatta dinsizdirler. Allah bile böyleleri için gözlerini kör ettik kalplerini mühürledik der
Çocukken her akşam yatmadan önce Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrı'nın çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Ertesi gün gittim kendime yeni bir bisiklet çaldım ve her akşam yatmadan önce Tanrı'ya günahlarımı affetmesi için dua ettim. Al Capone
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