Ekrem İmamoğlu mazbatasını alıyor!

16 gündür devam eden Maltepe'deki oy sayım işleminin dün gece tamamlanmasının ardından tüm gözler bugün YSK çevrilmişti.

İMAMOĞLU İL SEÇİM KURULU'NA ÇAĞRILDI

Maltepe'de hazırlanan birleştirme tutanaklarının İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna ulaştırılmasının ardından CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İl Seçim Kurulu tarafından mazbatasını almak için çağrıldı.

Son dakika haberine Ekrem İmamoğlu'nun ilerleyen dakikalarda İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını alması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının yazıldığı anın görüntüsünü yayınladı.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN MAZBATASI

KAFTANCIOĞLU: MAZBATAMIZI ALIYORUZ

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan "Mazbatamızı alıyoruz" paylaşımında bulundu

OY FARKI 13 BİN 729

CHPli Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili kritik İl Seçim Kurulu Birleştirme Tutanağı'nı paylaştı.

Paylaşılan tutanakta Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının 13 bin 729 olduğu görülüyor

Ayrıntılar geliyor...



