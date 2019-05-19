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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Proje misiniz?' sorusuna cevap!

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GÜNDEM  | 19.05.2019 00:43 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Okan Bayülgen'in sunduğu Uykusuzlar Kulübü programına konuk oldu. İmamoğlu burada kendisinin Atatürk Cumhuriyeti'nin bir projesi olduğunu belirtti ve programın sonunda horon oynayarak renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Proje misiniz?' sorusuna cevap!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu TV100’de Okan Bayülgen’in konuğu oldu.

İmamoğlu, Okan Bayülgen'in “Ekrem İmamoğlu bir proje mi?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi;

“Ben bir projeyim. Ben şöyle bir projeyim ama ben Trabzon’nun 40 haneli bir köyünde 60 metrekarelik bir evde doğmuş bir çocuğum ve köy hayatıyla yetişmiş birisiyim. Aynı dönemde ilkokulu, liseyi şehirde okumuş birisiyim.

Esnaflığı öğrenmiş birisiyim. İnşaat yapardı babam. Babam beni inşaatın patronu olarak yetiştirmedi, amelelik de yaptım. Tümüyle bir proje aslında, bu proje Atatürk Cumhuriyeti’nin projesi. Beni 40 hanelik bir köyden alıp İBB Başkanı yapan bir proje.”

Ekrem İmamoğlu daha sonra sahneye gelen horon ekibi ile birlikte kemençe eşliğinde horon oynadı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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chp ekrem imamoğlu Okan Bayülgen ekrem imamoğlu horon

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