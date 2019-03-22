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Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e gönderme: Beni kesen yayıncının ne hale geldiğini biliyorsun

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POLİTİKA  | 22.03.2019 00:15 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında, Ülke TV'de katıldığı programda yaşadıklarıyla ilgili göndermede bulundu. İmamoğlu, programın sunucusuna, "Beni kesen yayıncının ne hale geldiğini biliyorsun" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SÖZÜMÜ KESEN YAYINCININ NE HALE GELDİĞİNİ BİLİYORSUN"

Programın başında İdris Akyüz’ün araya girip bir duyuru yapmak istemesi üzerine İmamoğlu, Ülke TV’deki programda sunucuyla yaşadıklarını hatırlattı. İmamoğlu,"Beni kesen yayıncının ne hale geldiğini biliyorsun. Ben öncelikle her kesime pozitif konuşan iş yapmaz, siyaset işi sahada polemik ister söylemleri ile karşılaştım. Yüzümüz halka dönük. Rakip kim diye uğraşmam. O kadar dolu dolu programımız var ki. Uzmanlarla toplantı yapacaksınız, halka anlatacaksınız.Kendimi ifade ettim ve sorumluluğumu ifade ettim. Sözüm neyse özüm de o. Belediye başkanlığını vatandaşın kalbini kırmak için yapmıyorum" dedi.

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"CUMHURBAŞKANI GÖREVİ BAYILA BAYILA VERECEK"

İmamoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"O akşam kazandığımızı gururla anons edeceğiz. Bana oy vermeyenler de gurur duyacak. Ne yazık ki biz savunmadayız. Sayın Cumhurbaşkanı görevi verir mi diye düşünmüyorum. Bayıla bayıla verecek. Mazbatamı alıp 16 milyon insan ile miting yapacağım. Benim bir tavsiyem daha var iktidar partisine. Biz İstanbul’u yönetelim, ekonomi çok kötü 2023’e kadar vaktiniz var, hizmet yarışına girelim. Siyasete kalite gelsin. Halk TV izlemiyordur, bunu iletsinler kendisine"

"EN BÜYÜK SORUN İŞSİZLİK"

25 senedir İstanbul'a yönet, rantçılara vermeyeceğiz. Binali Yıldırım benden şikayet ediyor herhalde. Rakibimiz vadileri yeni bulmuş gibi anlattı, üzüldüm valla. Toplum bunun karşılığını mutlaka sandıkta verecek. Şu anda en büyük sorun işsizlik.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Vatandaşlarımız İstanbul'da 0552 318 50 33'ü arasınlar.

"CUMHURİYETİN BÜTÜN DEĞERLERİNİ ÖĞRETECEĞİZ"

Eğitimi halledersek, cumhuriyeti, Atatürk’ü öğretebiliriz. Her genç mutlaka bir dil öğrenecek. Niye turizm kenti olmak istiyoruz. Tarihi yarımada, Beyoğlu’da bile vatandaş bilmeli. Kenti olmak da köylü olmak da ayıp değil. Arafta kalmak en kötüsü. Kentli isen kenti, köylü ise köyü bileceksiniz. Cumhuriyetimizin bütün değerlerini öğreteceğiz.

Benim paramdan Yıldırım’a ne? Ben Yıldırım’ın parasını sordum mu? Benim konuştuğum şey, toplumun bütçesinin en faydalı şekilde kullanılması. Ben mesela geçmediği köprünün parasını vatandaşıma ödetmem. Ya da uçmadığınız havalimının parasını milletime ödetmem. Ben bütçe nasıl yönetilir bilirim, hiç merak etmesin."

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Anahtar Kelimeler:
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