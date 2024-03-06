Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Mevzular Açık Mikrofon'da sürpriz olay!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Mevzular Açık Mikrofon'a katıldı. Oğuzhan Uğur'un sunumuyla gerçekleşen programda seyircilerden biri kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

EKREM İMAMOĞLU'NUN KATILDIĞI PROGRAMDA EVLİLİK TEKLİFİ!

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğüyle yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programı yakından takip ediliyor. Daha önce birçok siyasi ismi konuk alan programa bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu konuk oldu.

Programın gerçekleştiği sırada seyircilerden biri kız arkadaşını ayağa kaldırdı ve dizlerinin üzerine çöktü.

Kız arkadaşına evlenme teklifi eden genç kız arkadaşını çok sevdiğini dile getirerek evlilik teklifi etti. Şaşkınlıkla evlenme teklifine şahit olan seyirciler çifti alkışa tuttu. Ekrem İmamoğlu ve Oğuzhan Uğur da çifti alkışlayarak tebrik etti.





