Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'deki mitinginin detayları açıklandı

"İSTANBULLULARDAN TEK BİR TALEBİMİZ VAR" Ekrem İmamoğlu’nun tüm İstanbulluları seçimlerin atmosferinden kurtulmak ve birlikte eğlenmek üzere, çocukları, büyükleri ve anne-babalarıyla Pazar günü Maltepe’deki dolgu alanında bulunan miting alanına beklediğini kaydeden Ongun açıklamasını şöyle sürdürdü:

Ekrem İmamoğlu’nun Basın Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kokteyl Salonunda basın mensuplarına Pazar günü saat 14:00’te yapılacak olan “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında, “Seçimi kazandıktan sonra bir kutlama yapmayacağız” ifadesini hatırlatan Ongun, “Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bir seçim kutlaması değil, ama başkanımızın ‘İstanbul İttifakı’ diye tanımladığı, tüm İstanbulluların kucaklaşacağı, birlikte eğleneceği bir buluşma düzenliyoruz. “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” olarak adlandırdığımız bu büyük buluşma, Maltepe Miting Alanında, bu Pazar günü saat 14:00’te yapılacak” dedi.

"Tüm İstanbullulardan tek bir talebimiz var. Hiçbir siyasi partinin sembolünü, bayrağını, rozetini flamasını lütfen getirmeyin. Herkes sadece Türk Bayrakları ile alana gelsin. Zaten alanda da belediyemize bağlı görevliler sadece Türk Bayrağı dağıtıyor olacak. Buluşmaya İstanbul’daki tüm ilçe belediye başkanlarını, her ilçe belediyesinin meclis üyelerini, İstanbul’daki kaymakamlarımızı, kamı kuruluşlarının yöneticilerini, istisnasız tüm partilerin il ve ilçe başkanlarını davet ediyoruz."

"İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması" organizasyonunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri ve çalışmakta oldukları özel şirketler aracılığı ile yapılacağını kaydeden Ongun, buluşmanın güvenliğinin de başta İstanbul Valiliği olmak üzere emniyet müdürlüğü ve İBB zabıta ekipleri tarafından sağlanacağını söyledi.

Bir gazetecinin buluşma için Yenikapı Etkinlik Alanı yerine neden Maltepe Miting Alanı'nın tercih edildiğine ilişkin sorusuna Murat Ongun, "İlk olarak Yenikapı Miting Alanında yapmayı planladık. Ana daha önce Yenikapı Miting Alanı çevresinde uluslararası bazı etkinlikler var. Örneğin bisiklet yarışı var. O vesile ile Yenikapı Mitingi alanının kullanılması mümkün olmadı" diye cevap verdi.

