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Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'deki mitinginin detayları açıklandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 19.04.2019 13:45 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın sözcüsü Murat Ongun, Pazar günü yapılacak olan “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması”nın detaylarını basın mensupları ile paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'deki mitinginin detayları açıklandı

Ekrem İmamoğlu’nun Basın Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kokteyl Salonunda basın mensuplarına Pazar günü saat 14:00’te yapılacak olan “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarında, “Seçimi kazandıktan sonra bir kutlama yapmayacağız” ifadesini hatırlatan Ongun, “Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bir seçim kutlaması değil, ama başkanımızın ‘İstanbul İttifakı’ diye tanımladığı, tüm İstanbulluların kucaklaşacağı, birlikte eğleneceği bir buluşma düzenliyoruz. “İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması” olarak adlandırdığımız bu büyük buluşma, Maltepe Miting Alanında, bu Pazar günü saat 14:00’te yapılacak” dedi.

"İSTANBULLULARDAN TEK BİR TALEBİMİZ VAR"

Ekrem İmamoğlu’nun tüm İstanbulluları seçimlerin atmosferinden kurtulmak ve birlikte eğlenmek üzere, çocukları, büyükleri ve anne-babalarıyla Pazar günü Maltepe’deki dolgu alanında bulunan miting alanına beklediğini kaydeden Ongun açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tüm İstanbullulardan tek bir talebimiz var. Hiçbir siyasi partinin sembolünü, bayrağını, rozetini flamasını lütfen getirmeyin. Herkes sadece Türk Bayrakları ile alana gelsin. Zaten alanda da belediyemize bağlı görevliler sadece Türk Bayrağı dağıtıyor olacak. Buluşmaya İstanbul’daki tüm ilçe belediye başkanlarını, her ilçe belediyesinin meclis üyelerini, İstanbul’daki kaymakamlarımızı, kamı kuruluşlarının yöneticilerini, istisnasız tüm partilerin il ve ilçe başkanlarını davet ediyoruz."

"İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç Buluşması" organizasyonunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri ve çalışmakta oldukları özel şirketler aracılığı ile yapılacağını kaydeden Ongun, buluşmanın güvenliğinin de başta İstanbul Valiliği olmak üzere emniyet müdürlüğü ve İBB zabıta ekipleri tarafından sağlanacağını söyledi.

Bir gazetecinin buluşma için Yenikapı Etkinlik Alanı yerine neden Maltepe Miting Alanı'nın tercih edildiğine ilişkin sorusuna Murat Ongun, "İlk olarak Yenikapı Miting Alanında yapmayı planladık. Ana daha önce Yenikapı Miting Alanı çevresinde uluslararası bazı etkinlikler var. Örneğin bisiklet yarışı var. O vesile ile Yenikapı Mitingi alanının kullanılması mümkün olmadı" diye cevap verdi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Helal olsun valla herifler 3 kağıtcılıkla ele geçirdikleri seçimleri şimdi tatlı görünmeye çalışarak kendilerini sempatik göstermeye çalışıyorlar 2 gün sonra seçimler yenilenecek derse ysk maksat velvele çıkarmaya zemin oluşturmak nediyim helal olsun .
Biz İstanbulunda Ankaranında 20 yıl önceki nefes alınmayan, çöpten dağları olan, su bulunmayan balçık kokulu hallerini biliyoruz! bide unutmayın ki son söz YSK nın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin değil!
tabi bayraklar serbest olsa hdpkk bayraklarının önüne gecemiyecek
canan hanım 24 saat yanınızda duracak mı? anlayamadık sizi mi seçtik canan hanımı mı?
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