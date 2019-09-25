Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer, Tarkan konserinde

Tarkan Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sanatçı Tarkan'ın İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine gitti. Konserde, İmamoğlu çiftine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer de eşlik etti. İmamoğlu ve Soyer çifti, konser öncesinde Tarkan ile sahne arkasında bir araya geldi.
TARKAN'DAN İMAMOĞLU VE SOYER'E ÖVGÜ
Tarkan'ın sahne almasıyla birlikte Açıkhava'da coşku zirveye çıktı. İmamoğlu ve Soyer çifti, Tarkan'ın şarkılarına eşlik ederken, seyircilerle birlikte unutulmaz bir gece yaşadı. Şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etti.
Soyer'in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de “Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul'a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız. Sizi seviyoruz. Onurlandırdınız bu gece konserime gelerek” ifadelerini kullandı. Tarkan'ın sözleri, seyircilerden büyük alkış aldı.
TUNÇ SOYER'DEN TARKAN PAYLAŞIMI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kuliste çekilen fotoğrafı "Bu akşam eşim Neptün Soyer’le Harbiye konserinde yol arkadaşım sevgili @tarkan’ı ziyaret ettik. Her zamanki gibi binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Sayın Ekrem İmamoğlu ve ailesi de bu eşsiz geceye katıldı. Bu muazzam hatırayı yaşattığın için çok teşekkürler Megastar!" notuyla paylaştı.
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