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Ekşi ve tatlının en güzel uyumu: Limonlu cheesecake tarifi! Limonlu cheesecake nasıl yapılır?

27.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekşi lezzetlerin tatlılarıyla birleşiminden hoşlanıyorsanız limonlu cheesecake tam size göre! Bu cheesecake hem görünüş hem de lezzet olarak mutlu olmanızı sağlayacak. Nefis limonlu cheesecake nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.

Ekşi ve tatlının en güzel uyumu: Limonlu cheesecake tarifi! Limonlu cheesecake nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç dilim 12
Hazırlık Süresi 45dk
Pişirme Süresi 70dk
Kalori/Porsiyon 646kal

Şerbetli tatlılar yerine hafif ama tüm tatlı ihtiyacınızı karşılayacak bir lezzet arıyorsanız limonlu cheesecake en doğru tercih. Limon ekşiliğiyle tatlıların lezzetine lezzet katıyor. Bu cheesecake tarifini deneyenler tadına hayran kalıyor.

MALZEMELER

  • Tabanı İçin Malzemeler:
  • 300 gram yulaflı bisküvi
  • 110 gram tereyağı (eritilmiş)
  • 40 gram toz şeker
  • İç Harcı İçin Malzemeler:
  • 700 gr. labne peyniri
  • 200 gram toz şeker
  • 200 gram süt kreması
  • 4 adet yumurta (oda sıcaklığında)
  • 25 gram un
  • 3,5 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı limon rendesi
  • Limon Sosu İçin Malzemeler:
  • 1 su bardağı limonun suyu
  • 1 adet limon kabuğu rendesi
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı (silme) nişasta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

TARİF

  • Tabanı İçin:
  • Rondoda bisküvileri toz haline gelene dek çekin. Toz şekeri ve eritilmiş tereyağıyla karıştırarak bir araya gelmesini sağlayın.
  • Yağlı kağıttan kelepçeli kalıbın tabanını kaplayacak büyüklükte bir parça kesin. Kalıbı kağıdın üzerine yerleştirerek, kalıbın etrafını kalemle çizerek sonrasında makasla kesebilirsiniz.
  • Kağıdı kalıbın tabanına yerleştirin ve bisküvi karışımını kalıba aktarın.
  • Bisküviyi kalıba eşit şekilde yayın ve bir bardakla üzerine bastırarak düzleştirin.
  • Önceden ısıttığınız fırında 10 dakika pişirip dışarı alın ve fırın ısısını 150 dereceye düşürün
  • İç Harcı İçin:
  • Karıştırma kabında labne, un ve toz şekeri düşük devirde çırpın. Fazla hava almamasına özen gösterin.
  • Ayrı bir kasede limon suyu, krema ve limon kabuğunu karıştırın ve labneli karışımın içerisine ilave edin ve spatula ile karışıma yedirin.
  • Yumurtaları teker teker ilave edin. Bir yumurta ekleyip iyice karıştırdıktan sonra bir sonrakini ilave edin.
  • Yumurtalar karışıma iyice karıştıktan sonra, kelepçeli kalıba bu harcı dökün.
  • Kelepçeli kalıbın her yanını sıkıca alüminyum folyo ile kaplayın.
  • Kelepçeli kalıbın içine oturabileceği bir kalıp ayarlayın ve içerisine 3 parmak olacak şekilde su koyun ve bu şekilde fırına verin.
  • 70 dakika boyunca pişirin. 70 dakika sonunda fırının kapağını açmadan 15 dakika boyunca bu şekilde bekletin. 15 dakika sonunda, fırının kapağını açın ve cheesecake'i içinde 20 dakika daha bekletin.
  • Limonlu Sos İçin:
  • Limonlu sos için gerekli tüm malzemeleri ufak bir tencereye alın.
  • Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin.
  • Soğuyan sosu dinlenen kekin üzerine dökerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

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