Ekşiyle tatlının en güzel uyumunu tadacağınız vişneyle hazırlanan 7 tatlı

Vişneli fıstıklı bar

Oldukça kolay bir tarifle başlıyoruz. Malzemelerde kuru vişne var ancak sizler tazesini de kullanarak harika bir lezzet yakalayabilirsiniz. Detayları için tıklayın.

Çikolata kaplı vişne

Çok şık ve minnoş bir tatlı çeşidiyle karşınızdayız. Çikolata kaplı vişneler löp löp ağıza atmalık! Kaç tane yediğinizi sayamazsınız, bizden söylemesi :) Detayları için tıklayın.

Vişneli çikolatalı kek

Kakaolu klasik kek karışımı, biraz vişne ve de üzerine krema... Ekşiseverler için nefis bir tat. Detayları için tıklayın.

Vişneli bitter çikolatalı tart

Hem sağlığınıza özen gösterip hem pahalı granola barlara para harcamak istemiyorsanız bağımlısı olacağınız bir tarif bu. Detayları için tıklayın.

Vişneli Pasta

Nefis bir vişneli bisküvili pasta. İşte hızlı ve kolay vişneli pasta tarifi.

İtalyan usulü vişneli tart

Taze vişne kullandığınızda gerçek, derin, delici vişne tadını damaklarınızda hissedeceksiniz. Tarifin detayları için tıklayın.