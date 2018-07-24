Ekşiyle tatlının en güzel uyumunu tadacağınız vişneyle hazırlanan 7 tatlı

Oldukça kolay bir tarifle başlıyoruz. Malzemelerde kuru vişne var ancak sizler tazesini de kullanarak harika bir lezzet yakalayabilirsiniz. Detayları için tıklayın.
Çok şık ve minnoş bir tatlı çeşidiyle karşınızdayız. Çikolata kaplı vişneler löp löp ağıza atmalık! Kaç tane yediğinizi sayamazsınız, bizden söylemesi :) Detayları için tıklayın.
Kakaolu klasik kek karışımı, biraz vişne ve de üzerine krema... Ekşiseverler için nefis bir tat. Detayları için tıklayın.
Hem sağlığınıza özen gösterip hem pahalı granola barlara para harcamak istemiyorsanız bağımlısı olacağınız bir tarif bu. Detayları için tıklayın.
Nefis bir vişneli bisküvili pasta. İşte hızlı ve kolay vişneli pasta tarifi.
Taze vişne kullandığınızda gerçek, derin, delici vişne tadını damaklarınızda hissedeceksiniz. Tarifin detayları için tıklayın.
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