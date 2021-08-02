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Ekvator çizgisindeki "su hunisi testi" turistlerin ilgi odağı oluyor

02.08.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uganda'da Ekvator çizgisinin kuzey yarım küre bölümündeki huniye dökülen su saat yönünde, güney yarım küredeki huniye dökülen su saat yönünün tersine dönerek, sıfır noktadaki huniye dökülen su ise direkt dökülerek boşalmasıyla dikkati çekiyor.

Ekvator çizgisindeki "su hunisi testi" turistlerin ilgi odağı oluyor

Dünya'nın ortasından geçtiği kabul edilen Ekvator çizgisi ve bu çizgi üzerinde su hunisiyle yapılan test ilgi çekiyor. Ekvator çizgisi, Afrika kıtasındaki Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali ve Asya kıtasındaki Maldivler, Endonezya ile Güney Amerika kıtasındaki Ekvador, Kolombiya ve Brezilya'dan geçiyor. Afrika kıtasının doğusunda yer alan Uganda'nın Masaka bölgesinden de geçen Ekvator çizgisinin bulunduğu alana gelen ziyaretçiler, bir adımda dünyanın güneyine ya da kuzeyine gitme tecrübesi yaşıyor. Çizginin geçtiği noktadaki turizmcilerin ziyaretçilere yönelik güney ve kuzey yarım küre ile tam sıfır noktasında yaptıkları su testleri de ilgiyle izleniyor.

Ekvator çizgisinin üstünde, güney yarım kürede ve kuzey yarım kürede su hunileri bulunuyor. Kuzey yarım küredeki huniye dökülen su saat yönünde, güney yarım küredeki huniye dökülen su saat yönünün tersine dönerek, sıfır noktadaki huniye dökülen su ise doğrudan dökülerek boşalıyor.

DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDEN ZİYARETÇİ GELİYOR

Bu bölgeye gelip yapılan su testlerini izleyenlere ve ekvator çizgisini tanıyanlara sertifika da veriliyor. Turizmcilerden Kalungi Hamgindon, Ekvator çizgisine dünyanın birçok yerinden ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini söyledi.
"Burası dünyanın merkezi olan Ekvator çizgisi. Yarım küreyi iki eşit parçaya böldüğü varsayılan dünyanın merkezindesiniz." diyen Hamgindon, "Kuzeyde bulunan kabın içine suyu döktüğümüzde altındaki delikten akarken saat yönüne, güneyde aksi yönüne döndüğünü göreceksiniz. Tam ortada ise suyun akarken herhangi bir hareketinin olmadığını göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

“BİR ADIMLA YARIM KÜRE DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ”

Türkiye'den iş amacıyla Uganda'da gelip Ekvator çizgisini ziyaret eden İlyas Bulut ise "Bir program kapsamında geçen hafta Uganda'ya geldik, seyahat ederken buranın Ekvator olduğunu öğrendik. Etrafta dükkanlar var, bir turizm oluşmuş burada. Yoldan geçenler burada durup fotoğraf çekiniyorlar. Burası bir adımla yarım küre değiştirebileceğiniz bir yer." dedi.
Bulut, yapılan su deneyinin ilgi çekici olduğunu belirterek, "Su testi dünyanın manyetik yapısını gözler önüne seren bir deney. Anlatsalar inanmazdım ama kendi gözümle gördüm, gerçekten böyle bir durum varmış. Çok güzel bir yer." diye konuştu.

(AA)

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