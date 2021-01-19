El falınıza bakarak aşk hayatınızın geleceğini öğrenin!

El falı, Eski Mısır'a, Hindistan'a ve çok eski çağlara bağlanabilecek kadar uzak bir geçmişi olan bir gizli bilimdir. Özellikle Bohemyalılar (çingeneler) tarafından uygulanmıştır. Okültistler de (gizli bilimciler) bunu eski devirlerden beri uygulamaktadırlar.

Basitçe söylemek gerekirse, el falı, kişilik özelliklerini yorumlamak ve gelecekteki olayları tahmin etmek için ellerin fiziksel özelliklerini analiz etme sanatıdır.

Tıpkı eski atalarımızın gece gökyüzüne bakması ve gezegenlerin hareketleri ile burada dünyadaki olaylar arasında güçlü eşleşmeler yaratması gibi, el falı bakan kişiler elin özelliklerinin daha büyük temalarla nasıl bağlantılı olduğunu gözlemliyor.

ÖNCE KALP ÇİZGİNİZİ BELİRLEYİN

Hangi elinizi kullanıyorsanız ona bakıyoruz ve kalp çizginizi bulmakla başlıyoruz:

Kalp çizginiz ne kadar uzun?

Eğimi bunlardan hangisine benziyor?

Peki ya şekli bunlardan hangisine benziyor?

Kısa çizgi, sizin daha dürtüsel ve bağımsız bir insan olduğunuz anlamına geliyor.

Hayatınıza karışılmasından pek hoşlanmıyorsunuz.

Uzun çizgi, sizin sıcak ve romantik bir insan olduğunuz, aşık olmayı sevdiğiniz anlamına geliyor.