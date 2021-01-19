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El falınıza bakarak aşk hayatınızın geleceğini öğrenin!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 19.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Kesin kökenleri bilinmemekle birlikte, el falının geçmişinin eski Hindistan'da başladığına ve Avrasya toprakları boyunca Çin, Tibet, İran, Mısır ve Yunanistan'a yayıldığına inanılıyor. Eski zamanlara dayansa da el falını günümüzde hala popülerliğini koruyor. Bu videolu anlatımda el falına bakarak aşk hayatınızın geleceğini öğrenebilirsiniz.

El falı, Eski Mısır'a, Hindistan'a ve çok eski çağlara bağlanabilecek kadar uzak bir geçmişi olan bir gizli bilimdir. Özellikle Bohemyalılar (çingeneler) tarafından uygulanmıştır. Okültistler de (gizli bilimciler) bunu eski devirlerden beri uygulamaktadırlar.

Basitçe söylemek gerekirse, el falı, kişilik özelliklerini yorumlamak ve gelecekteki olayları tahmin etmek için ellerin fiziksel özelliklerini analiz etme sanatıdır.

Tıpkı eski atalarımızın gece gökyüzüne bakması ve gezegenlerin hareketleri ile burada dünyadaki olaylar arasında güçlü eşleşmeler yaratması gibi, el falı bakan kişiler elin özelliklerinin daha büyük temalarla nasıl bağlantılı olduğunu gözlemliyor.

ÖNCE KALP ÇİZGİNİZİ BELİRLEYİN

Hangi elinizi kullanıyorsanız ona bakıyoruz ve kalp çizginizi bulmakla başlıyoruz:

Kalp çizginiz ne kadar uzun?

Eğimi bunlardan hangisine benziyor?

Peki ya şekli bunlardan hangisine benziyor?

Kısa çizgi, sizin daha dürtüsel ve bağımsız bir insan olduğunuz anlamına geliyor.

Hayatınıza karışılmasından pek hoşlanmıyorsunuz.

Uzun çizgi, sizin sıcak ve romantik bir insan olduğunuz, aşık olmayı sevdiğiniz anlamına geliyor.

Çizgi çok uzun ise sevgilisine çok bağlı bir partnersiniz.

EL ÇİZGİNİZ YUKARIYA DOĞRUYSA...

Yukarıya doğru bir kıvrım görüyorsanız kendinizi ifade etme konusunda gerçekten iyisiniz.

Ama flört etmekte pek iyi değilsiniz.

Aşağıya doğru bir kıvrım ise daha içe dönük bir insan olduğunuz anlamına geliyor.

Yani insanlarla yakınlaşırken onları biraz uğraştırıyorsunuz.

Düz bir çizgi, pratik bir insan olmanın yanında ilişkilerde aşırı duygusal davranmadığınız anlamına geliyor. Biraz da utangaçsınız.

Kalp çizginizin başlangıcında, aşağıda ve yukarıda yer alan tüy benzeri çizgiler, konu ilişkiler olunca oldukça tutkulu biri olduğunuzu gösterir.

Küçük parmağınızın altındaki kesik çizgi ise para ve kariyer konusunda stresli bir insan olduğunuz anlamına geliyor.

Bu konularda sizi sakinleştirecek birine ihtiyacınız var.

Kalp çizginiz buna benziyorsa ilişkiler konusunda aşırı duygusalsınız.

Parmak iziniz kişiliğinizin aynası! Döngülüyse sakin ve dengeli, sarmallıysa...Parmak iziniz kişiliğinizin aynası! Döngülüyse sakin ve dengeli, sarmallıysa...


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