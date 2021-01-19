Parmak iziniz kişiliğinizin aynası! Döngülüyse sakin ve dengeli, sarmallıysa...

Parmak izlerinin kişiliğimiz ve davranışlarımızla nasıl bağdaştığını gösteren "dermotoglifik" isimli bilimsel bir çalışma bulunuyor. Biz bunu keşfedince çok etkilendik, sizinle de paylaşmak istedik.

Bakalım parmak izlerimiz kişiliğimiz hakkında neler anlatıyor...

DÖNGÜLÜ

Avrupalılar arasında en yaygın olan desen döngülü desendir. Sakin ve dengeli kişiliği gösterir. Bu şekilde parmak izi olan insanlar genellikle sempatiktir ve diğer insanlara yardım etmeye çalışırlar, aynı zamanda hızlıca arkadaş olurlar. Her ne kadar çalışkan ve sorumluluk sahibi olsalar da, nadiren inisiyatifi ellerine alırlar.

Bu tip insanların bilgileri ve diğer insanlar hakkında hisleri, onlarla iletişime geçince oluşur.

Bu insanlar duygusal olarak tahmin edilebilir ve açık yürekli yapıdadırlar. Her ne kadar çocukluklarında bolca hastalık geçirseler de, genellikle iyi veya çok iyi sağlık durumuna sahiptirler. Döngülü parmak izine sahip olan insanların temel özellikleri gayretli olmalarıdır. Eğer siz de döngülü parmak izine sahipseniz, bu hayalperest olduğunuz ve hayal gücünüzün çok güçlü olduğu anlamına geliyor.