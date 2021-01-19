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  4. Parmak iziniz kişiliğinizin aynası! Döngülüyse sakin ve dengeli, sarmallıysa...

Parmak iziniz kişiliğinizin aynası! Döngülüyse sakin ve dengeli, sarmallıysa...

19.01.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Dermatoglifler, insan parmaklarındaki deri desenlerinin bilimsel çalışmasının adı. Uzmanlar onlara "biyolojik pasaport" veya "içten dışa insan genomu" diyor. Bu tekniğin doğruluğu ise yüzde 92 ile 99 arasında değişiyor. Böyle bir sonuç, test edilen çok sayıda insan sayesinde elde edildi. Peki bu büyük oran sizin için geçerli mi? Parmak iziniz kişiliğinizle ilgili neler söylüyor?

Parmak izlerinin kişiliğimiz ve davranışlarımızla nasıl bağdaştığını gösteren "dermotoglifik" isimli bilimsel bir çalışma bulunuyor. Biz bunu keşfedince çok etkilendik, sizinle de paylaşmak istedik.
Bakalım parmak izlerimiz kişiliğimiz hakkında neler anlatıyor...

DÖNGÜLÜ

Avrupalılar arasında en yaygın olan desen döngülü desendir. Sakin ve dengeli kişiliği gösterir. Bu şekilde parmak izi olan insanlar genellikle sempatiktir ve diğer insanlara yardım etmeye çalışırlar, aynı zamanda hızlıca arkadaş olurlar. Her ne kadar çalışkan ve sorumluluk sahibi olsalar da, nadiren inisiyatifi ellerine alırlar.

Bu tip insanların bilgileri ve diğer insanlar hakkında hisleri, onlarla iletişime geçince oluşur.

Bu insanlar duygusal olarak tahmin edilebilir ve açık yürekli yapıdadırlar. Her ne kadar çocukluklarında bolca hastalık geçirseler de, genellikle iyi veya çok iyi sağlık durumuna sahiptirler. Döngülü parmak izine sahip olan insanların temel özellikleri gayretli olmalarıdır. Eğer siz de döngülü parmak izine sahipseniz, bu hayalperest olduğunuz ve hayal gücünüzün çok güçlü olduğu anlamına geliyor.

KAVİSLİ

Bu tip insanlar enerjiktir ve kendilerine güvenirler. Kendilerine güvenlerini her şeyde görebilirsiniz. Bazen inatçılıklarıyla da karşılaşabilirsiniz, ancak onları asla değiştirmeye çalışmayın, çünkü fikirlerini asla değiştiremezsiniz, ne diyorlarsa odur. Bu insanlarda ağır basan şey sabit fikirliliktir. Genellikle değişen ortama uyum sağlamakta ve diğer insanların fikirlerini dinlemekte zorluk çekerler. Pratik faaliyetlerden bilgi toplarlar, buna rağmen çoğunlukla amaçlarına ulaşmak için diğer insanları kullanmayı tercih ederler.

Kavisli parmak izine sahip insanların kişiliği öfkeyle şekillenmiştir. Müziğe ve sanata önem verirler, kendilerini vücut dilleri ile açıklamayı severler.

Sıkıntılı olduklarında bir şey ile meşgul olmaları gerekir. Bu insanlardan yumuşak başlılık beklenmemelidir. Fakat aşırı derecede sadıktırlar ve arkadaşlarından asla vazgeçmezler.

SARMALLI

Sarmal desenli parmak izine sahip olan insanlar asabidir fakat cömerttirler. Bu insanlar doğuştan yetenekli, hemen kavrayan ve sürekli etraflarını analiz etmeye hazır insanlardır. Bu insanlarda sıklıkla birçok işe aynı anda başlama, ama işlerin yarısında ilgilerini kaybederek bırakma eğilimi görülür. Genellikle hararetli ve kararsızdırlar, gerçek duygu ve düşüncelerini saklamaya meyillidirler ve tahmin edilemez bir yapıları vardır. Teselli aramaya ve kendilerini yansıtmaya meyillidirler. Sıklıkla kendilerinden tatmin olmayan, herkesten ve her şeyden şüphe eder halde görebilirsiniz. Etki kaynaklarını kendi içlerinde barındırırlar, ama bilgileri yazılı kaynaklardan toplamayı tercih ederler.

Kişilik olarak ağırkanlıdırlar. Bu tip insanların konuşmaları ifadesiz, sessiz ve biraz yavaştır. Eğer bu kişilerin iki işaret parmağında da sarmallar varsa, doğuştan düşünmeyi seven insanlardır. Genellikle programlara, yasal çalışmalara ve araştırmalara düşkündürler.

Yukarıda yazılanları özetlersek, sarmal parmak izi yapısına sahip olan insanlar becerikli ve karışık bir karaktere sahiptir ve bazen neler yapabileceklerini kendileri bile bilmezler.

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