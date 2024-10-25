SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. El-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyonun ardından Mourinho'nun tepkisi gündem olmuştu... Premier Lig'in resmi hesabından dikkat çeken paylaşım geldi!

El-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyonun ardından Mourinho'nun tepkisi gündem olmuştu... Premier Lig'in resmi hesabından dikkat çeken paylaşım geldi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.10.2024 00:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Manchester United ile karşılaştı. Sarı - lacivertliler taraftarının önünde oynadığı mücadeleden sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardınan Premier Lig'in resmi hesabından Jose Mourinho paylaşımı geldi. İşte detaylar...

El-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyonun ardından Mourinho'nun tepkisi gündem olmuştu... Premier Lig'in resmi hesabından dikkat çeken paylaşım geldi!

Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'de oynanan kritik maçtan sonra Premier Lig'in resmi hesabından Jose Mourinho paylaşımında bulunuldu.

VERDİĞİ TEPKİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

GarlpEOXcAAIYvT

İlk yarıda gol arayan sarı - lacivertlilerde En-Nesyri, art arda 2 net pozisyonda kaleci Onana'yı geçemedi. Kaçan pozisyonun ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği tepki dikkatleri çekmişti.

PREMIER LİG'DEN MOURINHO PAYLAŞIMI

GarlpEWWwAMGjfH

Premier Lig'in resmi X hesabı ''Andre Onana, Man Utd'nin Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta muhteşem bir çift kurtarışla yıldızlaştı'' sözleriyle Mourinho'nun yayına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Premier Liga Manchester United fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gömülüyor! ABD polisi geniş güvenlik önlemi aldı, görüntü alınması engellendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gömülüyor! ABD polisi geniş güvenlik önlemi aldı, görüntü alınması engellendi

Dünya gündemine bomba gibi düştü: Ukrayna Rusya savaşında korkulan oldu! "Kuzey Kore askerleri cephede"

Dünya gündemine bomba gibi düştü: Ukrayna Rusya savaşında korkulan oldu! "Kuzey Kore askerleri cephede"

İstanbul'a getirilmişti... Ülkesinde tutuklandı!

İstanbul'a getirilmişti... Ülkesinde tutuklandı!

''Böyle ağzına sokarım lafı! Senin ne başarın var?"

''Böyle ağzına sokarım lafı! Senin ne başarın var?"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.