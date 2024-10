El-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyonun ardından Mourinho'nun tepkisi gündem olmuştu... Premier Lig'in resmi hesabından dikkat çeken paylaşım geldi!

Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'de oynanan kritik maçtan sonra Premier Lig'in resmi hesabından Jose Mourinho paylaşımında bulunuldu.

İlk yarıda gol arayan sarı - lacivertlilerde En-Nesyri, art arda 2 net pozisyonda kaleci Onana'yı geçemedi. Kaçan pozisyonun ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun verdiği tepki dikkatleri çekmişti.

Premier Lig'in resmi X hesabı ''Andre Onana, Man Utd'nin Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta muhteşem bir çift kurtarışla yıldızlaştı'' sözleriyle Mourinho'nun yayına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Left: The save 🧤

Right: Jose Mourinho's reaction 😆



Andre Onana stars with a spectacular double save as Man Utd draw 1-1 with Fenerbahce pic.twitter.com/Aq47jHOPc5