'El Nino' etkisi görülmeye başladı, köpek balıkları rotalarını şaşırdı! Korkunç anlar: Elinden ısırıp, suya çekti

Uzmanların 'El Nino' olarak adlandırdığı hava olayının etkileri görülmeye başlandı. Son hazırlanan rapora göre deniz suyu sıcaklıklarında 3 ila 5 derecelik artışlar yaşanırken, deniz canlıların yaşam alanları da değişmeye başladı. Yükselen deniz suyu sıcaklığı nedeniyle rotasını şaşıran köpek balıklarının sayısı giderek artıyor.

ELİNDEN ISIRIP, SUYA ÇEKTİ

Son olarak ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades Ulusal Parkı'nda kaydedilen bir görüntü dehşete düşürdü. Rotasını şaşıran bir köpek balığı, tekneden ellerini denize uzatan bir balıkçıyı ısırarak denize çekti. Acı içinde bağırmaya başlayan adam neye uradığını şaşırarak kendisini bir anda suda buldu.

SANİYE SANİYE KAMERADA

O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok konuşuldu.



