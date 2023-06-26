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'El Nino' etkisi görülmeye başladı, köpek balıkları rotalarını şaşırdı! Korkunç anlar: Elinden ısırıp, suya çekti

26.06.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'El Nino' etkisi sonrası deniz suyu sıcaklıkları yükselirken, 5 dereceyi bulan sıcaklık artışı nedeniyle deniz canlıları da yaşam alanlarının dışına çıkmaya başladı. ABD'de kaydedilen bir görüntü ise dehşete düşürdü. Rotasını şaşıran bir köpek balığı, elini suya uzatan bir balıkçıyı ısırarak çekip suya aldı. Bir anda acı içinde bağıran balıkçı suya düşerken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Uzmanların 'El Nino' olarak adlandırdığı hava olayının etkileri görülmeye başlandı. Son hazırlanan rapora göre deniz suyu sıcaklıklarında 3 ila 5 derecelik artışlar yaşanırken, deniz canlıların yaşam alanları da değişmeye başladı. Yükselen deniz suyu sıcaklığı nedeniyle rotasını şaşıran köpek balıklarının sayısı giderek artıyor.

ELİNDEN ISIRIP, SUYA ÇEKTİ

Son olarak ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades Ulusal Parkı'nda kaydedilen bir görüntü dehşete düşürdü. Rotasını şaşıran bir köpek balığı, tekneden ellerini denize uzatan bir balıkçıyı ısırarak denize çekti. Acı içinde bağırmaya başlayan adam neye uradığını şaşırarak kendisini bir anda suda buldu.

SANİYE SANİYE KAMERADA

O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok konuşuldu.


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köpek balığı abd

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