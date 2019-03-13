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Elazığ'da 250 öğrenci ile muhteşem koreografi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Elazığ’da 250 öğrencinin katılımıyla hazırlanan ay yıldız koreografisi hayran bıraktı. 5 gün süreni çalışmanın ardından gerçekleştirilen ay yıldız koreografisi büyük beğeni topladı.

Elazığ'da Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi tarafından öğretmenlerin organizasyonuyla öğrenciler, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nü kutlamak için koreografi çalışması yaptı. Beden eğitimi öğretmenleri Gökçen Güler Acar ve Zülküf Kaya'nın koordinesinde 250 öğrenci 5 gün boyunca prova yaparak ay yıldız koreografisini yapmayı başardı.

250 ÖĞRENCİ 5 GÜNLÜK ÇALIŞMA YAPTI

5 gün süreni çalışmanın ardından 250 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp bedenleriyle ay yıldız oluşturdu. Başarılı bir şekilde oluşturulan bayrak sonrası öğrenciler hep bir ağızdan istiklal marşını okudu. O anların drone ile görüntülenmesi ise güzelliği ortaya çıkardı. Görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı. (İHA)

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Elazığ Koreografi öğrenci ay yıldız okul

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