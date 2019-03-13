Elazığ'da 250 öğrenci ile muhteşem koreografi

Elazığ'da Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi tarafından öğretmenlerin organizasyonuyla öğrenciler, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nü kutlamak için koreografi çalışması yaptı. Beden eğitimi öğretmenleri Gökçen Güler Acar ve Zülküf Kaya'nın koordinesinde 250 öğrenci 5 gün boyunca prova yaparak ay yıldız koreografisini yapmayı başardı.
250 ÖĞRENCİ 5 GÜNLÜK ÇALIŞMA YAPTI
5 gün süreni çalışmanın ardından 250 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp bedenleriyle ay yıldız oluşturdu. Başarılı bir şekilde oluşturulan bayrak sonrası öğrenciler hep bir ağızdan istiklal marşını okudu. O anların drone ile görüntülenmesi ise güzelliği ortaya çıkardı. Görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı. (İHA)
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