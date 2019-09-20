Mynet Trend

Elazığ'da iş yerine giren hırsız, kasadaki parayı 15 saniyede çaldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2019 17:36 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir iş yerine giren ve 15 saniyede kasadaki parayı çalan hırsız, anbean kameraya yakalandı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi’nde bulunan bir tantunicide meydana geldi.

Personellerin dışarı çıktığı anda iş yerini boş gören ve içeri giren bir kişi, kasada bulunan 710 lirayı çaldı. Daha sonra sakin bir şekilde iş yerinden çıkarak kaçtı.

Kasaya dönen personel, para olmadığını fark edince güvenlik kamerasına bakarak hırsızlığı görüp durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, parayı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Çorapla boğan seri katil zaman aşımı nedeniyle yargılanamayacakÇorapla boğan seri katil zaman aşımı nedeniyle yargılanamayacak
Büyüleyici sonuç! 110 yıllık ağacı öyle bir şeye çevirdi ki...Büyüleyici sonuç! 110 yıllık ağacı öyle bir şeye çevirdi ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ hırsız

En Çok Okunan Trend Haberler

Kadının korkunç planı ortaya çıktı! Koca, sevgili ve oğul...

Kadının korkunç planı ortaya çıktı! Koca, sevgili ve oğul...

Bir günlük araç kiraladılar başlarına gelmeyen kalmadı!

Bir günlük araç kiraladılar başlarına gelmeyen kalmadı!

Gelenek bozulmadı! Bihter yine olay oldu

Gelenek bozulmadı! Bihter yine olay oldu

Yangın sonrası bugün! Köpüren yağmur suları tedirgin etti

Yangın sonrası bugün! Köpüren yağmur suları tedirgin etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorapla boğan seri katil zaman aşımı nedeniyle yargılanamayacak

Çorapla boğan seri katil zaman aşımı nedeniyle yargılanamayacak

Büyüleyici sonuç! 110 yıllık ağacı öyle bir şeye çevirdi ki...

Büyüleyici sonuç! 110 yıllık ağacı öyle bir şeye çevirdi ki...

Sahneye başbakanın 'kesik başıyla' çıktı!

Sahneye başbakanın 'kesik başıyla' çıktı!

Kaybolan penguen 2500 km yüzdü!

Kaybolan penguen 2500 km yüzdü!

Yavru köpeğine bir buçuk yıl sonra kavuşan çocuğun sevinç gözyaşları

Ailesi o anları paylaştı

O hastalığa dikkat çekmek için örme bebek yapan adam!

O hastalığa dikkat çekmek için örme bebek yapan adam!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.