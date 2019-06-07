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Elazığ'da kıyıda kalan çok sayıda balık yine telef oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.06.2019 13:37 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan bir baraj gölünün açılan kapaklarının tekrar kapanmasıyla yine kenardaki suda oksijensiz kalan çok sayıda balık telef oldu. Bölgede oluşan küçük su birikintileri ve göletlerde su miktarının az, balık sayısının çok olmasıyla oksijensiz kalan balıkların telef olmaya devam ettiği belirtildi.

Elazığ'ın Palu ilçesi Beyhan 1 baraj gölünde su seviyesinin maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 2 ay önce su tahliyesi için 4 savak açıldı. 2 aydır devam eden su tahliyesinde gelen su miktarının azalmaya başlamasıyla birlikte baraj savakları kısmen kapatıldı. Kapakların kapanmasıyla birlikte Keban Barajını besleyen kollardan biri olan Murat Nehri’nin kenar kısmında kalan su seviyesinde de gerileme oldu.

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SU SEVİYESİ AZALINCA GÖLETLERDE KALDILAR

Yumurtlama döneminde kenarda bulunan çok sayıda balık su seviyesinin ani azalması sonucu ilçeye bağlı Seydili köyü Çekem Bağları ile Ada mevkiindeki küçük göletlerde mahsur kaldı. Sudaki oksijenin azalması neticesinde küçük göletlerde kenarda sıkışan balıklar telef oldu.

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ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR

Bölgede oluşan küçük su birikintileri ve göletlerde de su miktarının az, balık sayısının çok olmasıyla oksijensiz kalan balıkların telef olmasının devam ettiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta da benzer bir durum meydana gelmiş, yine kenarda kalan çok sayıda balık telef olmuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ PALU Beyhan baraj balık telef

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