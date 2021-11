Elbet Bir Gün dizisinin oyuncuları kimler? İşte Elbet Bir Gün dizisinin karakterleri...

Bugün FOX TV'de yayınlanacak olan Elbet Bir Gün dizisi ilk bölümüyle ekrana gelecek. İlgiyle beklenen dizide Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk gibi bir çok başarılı isim rol alıyor. Peki Elbet Bir Gün dizisinin oyuncuları kimdir?

ELBET BİR GÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Gizem Kılıçlı (SİNEM ÜNSAL)

Gizem Kılıçlı, başarılı bir avukattır. Akıllı, zarif, çekici ve mesleğinde çok başarılıdır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet’le çok güzel giden bir evliliği vardır. Çocukluğu Sazlısu’da geçmiştir. Fakat çocukluğunda başına gelen felaketle beraber tüm geçmişini arkasında bırakmış, öğretmeninin yardımıyla İstanbul’da yepyeni bir hayata başlamıştır. En büyük korkusu bir gün geçmişin sırrının ortaya çıkması ve mutlu hayatının yerle bir olmasıdır. Gizem, hayatını ve ailesini korumak için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara genç bir kadındır.

Mehmet Kılıçlı (BURAK YAMANTÜRK)

Mehmet Kılıçlı; çekici, iyi giyinmeyi, iyi yaşamayı seven, rafine zevkleri olan bir adamdır. Karısı Gizem’e derin bir aşkla bağlıdır. Asla kimseye tamah etmez, eğilmez. Dürüsttür. Adrenalin sporlarıyla ilgilidir. Çok iyi motosiklet kullanır, off roada meraklıdır. Risk almayı sever. Bugünlere gelene kadar türlü badireler atlatmıştır, kolay bir hayatı olmamıştır. Tam her şeyi yoluna koymuşken işler bir anda alt üst olur ve Mehmet yasadışı işlere bulaşmak zorunda kalır. Mehmet bunu herkesten, özellikle Gizem’den gizlemek zorundadır. Bu Mehmet için kabuslarla dolu bir sınav halini alacaktır.

Nesime Baykan (ŞEBNEM BOZOKLU)

Nesime Baykan, yoksul ailesi tarafından henüz 16 yasındayken beldenin en zengin adamı Cemil Baykan’la evlendirilmiştir. Bu evlilikten Mevsim isminde bir kızı olur. Nesime bir gün kızını ve Cemil’i terk edip kamyon şoförü İsmail’le İstanbul’a kaçar. İsmail’le birlikteliğinden Ahmet isminde bir oğlu olur. Geçen yıllar boyunca yoksullukla birlikte Nesime iyice katılaşır ama hayatta kalmak ya da başına kötü bir şey geldiğinde ayağa kalkmak konusunda da giderek daha usta olur. Her şeye sahip olabileceği bir hayata kavuşmak için her yolu mubah görür. Bir yandan da her şeyle alay edebilen, neşeli ve son derece eğlenceli bir kadındır.

Yavuz Kaplan (MUHAMMET UZUNER)

Yavuz; birçok yerde sağlam ilişkileri olan bir adamdır. Çalışkan, sevdiklerine karşı korumacıdır. Gizem Sazlısu’dan İstanbul’a geldiğinde onu o büyütmüştür. Hayatı boyunca çok mücadele vermiş, buralara gelene kadar birçok tehlikeden geçmiştir. Yıllardır ilmek ilmek ördüğü bu dünyanın hiçbir şekilde yıkılmasına müsaade etmez. Bu uğurda yapılması gereken neyse onu yapmaktan da hiç çekinmez. Fakat Gizem ve Nesime’nin geçmişten getirdikleri sır onu da içine alacak; dengeli, düzenli hayatı adım adım sarsılmaya başlayacaktır.

Cemil Baykan (ÖMER GENÇ)

Cemil, Nevşehir’in Sazlısu Kasabası’nda geniş topraklar üzerine kurulmuş olan büyük bir konakta yaşar. Kızı Mevsim, 19 yaşındadır. Bundan 15 yıl önce onu aldatarak evden kaçan karısı Nesime’yi bulmak ve intikam almak en büyük arzusudur. Ama içten içe hala Nesime’ye aşıktır. Rekabet onun için önemlidir. Her zaman kazanmak zorundadır ve bu yüzden de kazanmak için her türlü zorbalığı, kaba kuvveti uygulamaktan geri durmamaktadır.

Asuman Kılıçlı (ZEYNEP KAÇAR)

Asuman karakteri, Mehmet’in ve Serdar’ın annesidir. Konken partilerini, alışverişi çok sever. Beceriklidir. Mutsuz evliliğini, oğlunun evliliğinde temize çekmeye çalışır. Her lafı iğneleyicidir. Eskiye bağlıdır, geleneksel yöntemlerin her zaman işleyeceğini düşünür ve gelini Gizem’e de böyle yaklaşır. Ayrıntılara önem verir. Televizyondaki programları düzenli olarak izler. Tabii Kayıp Hayatlar programını da. Eğitimsizliğe tahammülü yoktur bu tarz insanları haddinden fazla küçümser.

Mevsim Baykan (HELİN KANDEMİR)

Mevsim, Nesime ve Cemil’in kızlardır. Annesi Mevsim henüz dört yaşındayken onu terk etmiştir. Onu babası Cemil yetiştirmiştir. Mevsim on sekiz yaşına geldiğinde her konuda donanımlı, babası tarafından şımartılmış, hayır sözcüğüne tahammülü olmayan bir prenses gibidir. Serttir, inatçıdır, akıllıdır. Zalim bir babanın ve vicdansız bir annenin kızıdır. Bu yüzden de çok karanlık bir yanı vardır. Ama neticede 19 yaşında gencecik bir kızdır. Nesime’yle karşılaşması onun için çok büyük bir kırılma olacaktır.

Sevilay Egemen (YAĞMUR ÖZBASMACI MERMER)

Sevilay, hatırı sayılır bir iş adamının kızı olarak en iyi şartlarda yetiştirilmiştir. Şımarıktır. Babasının ölümü üzerine şirketin başına geçince aslında servetin kaynağının yasadışı işler olduğunu anlar. Buna şaşırmak yerine babasından daha sert yöntemlerle servetine servet katmak konusunda tereddüt etmez. Ana karakterimiz Mehmet’e takıntılı bir şekilde aşıktır. Bu takıntı giderek onu hasta etmiştir. Mehmet’i elde etmek için baş vurmayacağı yöntem yoktur ve neredeyse her şeyi yapabilecek kuvvete, bağlantıya ve gözü karalığa sahiptir.

Murat Güven (KENAN ACAR)

Murat Güven; yakışıklı ve başarılı bir habercidir. Şu anda büyük bir televizyon kanalında Kayıp Hayatlar isimli programın hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlenir. Güvenilirdir, disiplinlidir. Başladığı işin peşini kolay kolay bırakmaz, inatçıdır. Yoksul bir ailesi vardır ve bu yüzden de sıfırdan tırnaklarıyla kazıyarak gelmiştir bu noktaya. Kaybedecek çok şeyi vardır. Mevsim’le tanışması her şeyi değiştirecek ve hayatı, mesleği büyük tehlikeye girecektir.

Janset Ekin (EYLÜL LİZE KANDEMİR)

Janset, İstanbul’da doğmuş büyümüştür. Murat Güven’in asistanıdır. Anne ve babası Janset’in iyi eğitim alması için büyük çaba sarf etmiş, onu bir yarış atı gibi yetiştirmiştir. Bu sebeple Janset daha ufak yaşlarda yaşıtlarının ilerisinde olabilmek için mücadeleci ve hırslı olmayı çok iyi öğrenmiştir. Son derece girişkendir. İnatçıdır. Zaman zaman kibirli olabilir. Fakat zekâsı sayesinde kendini de kontrol etmeyi genç yaşına karşın gayet iyi bilir. Sadece Murat Güven’e karşı duyduğu hisler, ona hata yaptırır.

Kâmil Baykan (TALHA KARCI)

Kâmil, Sazlısu’da Baykan ailesinin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir. Abisi Cemil’le aralarında büyük bir yaş farkı vardır. Cemil, Sazlısu ve çevresine hükmü geçen zalim bir adamdır. Kâmil ise daha çocukluğundan itibaren abisinin aksine beceriksiz, iş bilmez, şapşal bir adamdır. Tam bir emir eridir. Tuhaf bir espri anlayışı vardır, patavatsızdır. Fakat abisinin aşağılamalarının, otoritesinin gün geçtikçe artması onu daha fazla rahatsız edecek ve bu durumdan kurtulmak için elinden geleni yapacaktır.

Serdar Kılıçlı (ULVİ KAHYAOĞLU)

Serdar Kılıçlı, Mehmet’in kardeşidir. Mehmet’in lojistik şirketinde çalışmaktadır. Bilgisayarlarla arası hep iyi olmuştur. Abisinin tersine zayıf bir insandır. Hayatının büyük bir kısmını bağımlı olarak geçirmiştir. Hatasının farkına çabuk varır ve çok da çabuk pişman olur. Aşırı duygusaldır. Bu duygusallık zaman zaman kendine acımaya dönüşür. Fakat her seferinde yeniden başlayacak cesareti de kendinde bulur. Elbette bu konuda da en büyük destekçisi abisidir. Sürekli abisi ile kıyaslanmak bir süre sonra onun abisinden bağımsız bir hayat sürmek istemesine sebep olur.