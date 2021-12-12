Elbet Bir Gün neden final yaptı? Elbet Bir Gün dizisi neden bitti?

İlk bölümü 7 Kasım 2021'de yayınlanan Elbet Bir Gün dizisi 12.12.2021'de sona eriyor. Aşk, dram türündeki Elbet Bir Gün dizisi Yusuf Reha Alp tarafından yazılıyordu. Dizinin takipçileri, dizi hakkında final kararı alınmasının nedenini araştırıyor. İşte detaylar...

ELBET BİR GÜN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

FOX TV yayın akışında ve Elbet Bir Gün fragmanında, dizinin final yapacağı bilgisi aktarıldı. Elbet Bir Gün dizisi yeni bölümüyle son kez ekranlara gelecek. Dizinin reyting sonuçlarının beklendiği gibi ilerlememesi, final kararının alınmasında etkili olduğu öngörülüyor.

ELBET BİR GÜN FİNAL FRAGMANI VE ÖZETİ

Mevsim'i tekrardan arkasında bırakan Nesime bunun üzüntüsünü yaşar. Söz konusu durum Gizem ve Nesime arasında sorunlara yol açar. Cemil ise kaybetmek üzere olduğu kızı Mevsim’i yeniden kazanmak için bir kez daha Nesime’yi suçlar ve hatta Mevsim’e Nesime ile ilgili yalanlar söyler. Ancak Mevsim'den istediği tepkiyi alamaz, Mevsim evden ayrılır. Murat'tan yardım istemeye karar verir. Ahmet ise Mehmet'te ulaşır, eve gelir ancak Mehmet durumdan işkillenir ve Gizem’le Nesime’yi sıkıştırır.

Gizem bir taraftan olayları yoluna koymaya çalışan bir taraftan da Sevilay’ın hayatlarına cüretkar bir biçimde girmesiyle Mehmet ve Gizem arasında soğuk rüzgarlar eser. Sevilay'ın ileri gitmesi ile Mehmet, Sevilay'dan kurtulmayı kafasına koyar. Tüm bunlar olurken konağında yapayalnız olan Cemil, her şeyi kaybetmiştir.



