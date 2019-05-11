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Elçin Sangu: Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2019 15:35 | Son Güncelleme

Ekranlarda, beyazperdede ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. Ünlüler zaman zaman anneleriyle görüntüleniyor veya sosyal medyada paylaşım yapıyor.

İşte ünlüler ve anneleri...

Ünlüler ve anneleri

Elçin Sangu "Cennet annelerin ayaklarının altında değil, tepesindedir"
Elçin Sangu
Selma Ergeç, Nişantaşı'nda annesiyle görüntülendi. Annesi Elizabet Hanım'la eczaneden ilaç alan Selma Ergeç, şu sıralar senaryo okuma aşamasında olduğunu belirtti.
Oyuncu, ilaçlarını aldıktan sonra gazetecilerle selamlaşıp evine gitti. Selma Ergeç en son 'Yaşamayanlar' dizisinde rol almıştı.
Oyuncunun annesiyle yer aldığı bir video sosyal medyada paylaşıldı.
1989 doğumlu olan Can Yaman'ın annesi Gülden Yaman'a sosyal medya kullanıcıları yanında ablası gibi durduğu yönünde iltifatlar yağdı.
Kayahan ile birlikte seslendirdiği Gözlerinin Hapsindeyim ile tanınan Arnavut Kaldırımı ile ise kariyerinde zirve yapan Demet Sağıroğlu, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak annesi Leyla Sağıroğlu'nun doğum gününü kutladı.
2010 yılında 8 ay içinde annesi, anneannesi ve babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Demet Sağıroğlu, fotoğrafın altında "İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum" notu düştü.
Oyuncu Birce Akalay annesi Yasemin Ergün ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Güzel annem' notuyla paylaştı.
Bensu Soral-Hande Soral
Şeyma Subaşı
Arda Turan
Türkan Şoray - Meilha Şoray
Aleyna Tilki
Bülent Ersoy ve annesi Necla Poyraz
Ayla Çelik ve Leyla Çelik
Eser Yenenler Eser Yenenler ve annesi Nurdan Yenenler
İrem Derici-Jale Ediz
Ayşecan Tatari-Aliye Uzunatağan
Kenan Doğulu - Serpil Doğulu
Hülya Koçyiğit'in küçüklüğü ve annesi Melek Koçyiğit
Merve Sevi
Seren Serengil
Soner Sarıkabadayı
Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar
Emre Belözoğlu
Merve Boluğur
Gülben Ergen
Esra Erol
Özge Ulusoy
Hadise
Serenay Sarıkaya
Nesrin Cavadzade
Ivana Sert
Burak Özçivit
Serdar Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç
İbrahim Tatlıses ve annesi Leyla Tatlı
Ceyda Ateş ve annesi Nurcan Ateş
Beren Saat-Ayla Saat
Emrah ve annesi Ayten Erdoğan
Kıvanç Tatlıtuğ ve annesi Nurten Hanım
Hazar Ergüçlü ve annesi Neşe Ergüçlü
Mustafa Ceceli ve annesi Ayşe Ceceli
Furkan Kızılay
Doğa Rutkay
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