Elçin Sangu'dan Ekrem İmamoğlu tweeti

Çarpışma dizisinin başrol oyuncu Elçin Sangu seçim gündemine dair bir paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyada yeniden oy sayım sürecine dair tepkisini ortaya koyan Sangu sosyal medyanın gündemindeydi.

Zaman zaman politik göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu seçimde de kime oy verdiğini belli etmiş oldu.

Güzel oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yayınladığı Ekrem İmamoğlu mesajıyla çok konuşuldu.

Sangu mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu! İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncunun mesajına yorum yapan bir takipçisi, "Elçin Sangu'nun hangi partiye oy verdiği ortaya çıktı" dedi. Başka bir takipçisi ise, "Elçin Sangu oyunu CHP vermiş belli oldu" yorumunu yaptı.

Kiralık Aşk dizisiyle tanınan ve şimdi Carpışma'da dikkat çeken Sangu'nun bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

