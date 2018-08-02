Elçin Sangu istemedi rolü Hande Doğandemir kaptı!

ATV’de yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan ‘Can Kırıkları’ adlı dizide rol almaktan son anda vazgeçen Elçin Sangu’nun yerine geçecek kişi için görüşmeler başladı!

Elçin Sangu’ya gözüpek ve neşeli polis kişiliğiyle dikkat çeken Leyla rolü için teklif götürülmüştü. Güzel oyuncuyla prensipte anlaşılmış ancak daha sonra şartlar uyuşmayınca yollar ayrılmıştı. Cast çalışmaları sona yaklaşan dizide polis Leyla rolü için sürpriz bir ismin kapısı çalındı.

POLİS HANDE

Yapım şirketi, Hande Doğandemir ile görüştü. Olumlu geçen toplantı sonrasında eğer ekip prensipte de anlaşırsa Hande Doğandemir, polis karakteriyle seyirci karşısına geçecek. Dizi yeni sezonda ekranda olacak.

