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Elçin Sangu istemedi rolü Hande Doğandemir kaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 10:38 | Son Güncelleme

Elçin Sangu’nun son anda oynamaktan vazgeçtiği 'Can Kırıkları’ adlı dizi için Hande Doğandemir’e teklif götürüldü.

Elçin Sangu istemedi rolü Hande Doğandemir kaptı!

ATV’de yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan ‘Can Kırıkları’ adlı dizide rol almaktan son anda vazgeçen Elçin Sangu’nun yerine geçecek kişi için görüşmeler başladı!

Elçin Sangu’ya gözüpek ve neşeli polis kişiliğiyle dikkat çeken Leyla rolü için teklif götürülmüştü. Güzel oyuncuyla prensipte anlaşılmış ancak daha sonra şartlar uyuşmayınca yollar ayrılmıştı. Cast çalışmaları sona yaklaşan dizide polis Leyla rolü için sürpriz bir ismin kapısı çalındı.

POLİS HANDE

Yapım şirketi, Hande Doğandemir ile görüştü. Olumlu geçen toplantı sonrasında eğer ekip prensipte de anlaşırsa Hande Doğandemir, polis karakteriyle seyirci karşısına geçecek. Dizi yeni sezonda ekranda olacak.

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Elçin Sangu hande doğandemir Can Kırıkları

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