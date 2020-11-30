Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken bakın ne iş yapıyor?

Moda tasarımcıları ve üreticilerini bir araya getirdiği Commun projesiyle dikkat çeken işinsanı Yunus Özdiken, sevgilisi Elçin Sangu'nun elbise koleksiyonu tasarlayacağını müjdeledi.

ELÇİN SANGU YAZA KOLEKSİYON ÇIKARACAK

SnobMagazin'de yer alan habere göre, Nişantaşı'ndaki ofisinde moda tasarımcıları ile bir araya gelen Özdiken, sevgilisi Sangu'nun dünyaya hakim bir moda görüşü olduğunu söyleyip "Elçin hanım da projenin destekçisi, inanarak birlikte yaptığımız bir iş aslında. O da birkaç tasarımcı ile birlikte bir koleksiyon hazırlayacak. Yaz sezonu ile birlikte ortaya çıkacaktır. Elçin'in modaya enteresan bir bakış açısı var meraklıdır takip eder, kendince bir stili vardır. Dünyaya hakim bir görüş var" diye konuştu.

"ARKA PLANDA KALMAYI TERCİH EDERİM"

İlişkilerinde kendisini ön plana çıkarmak istemediğini ve bu nedenle Sangu'nun gerisinde durduğunu söyleyen Özdiken "İşlerle ön plana gelmeye çalışıyoruz, geçmişte de beni pek göremediniz, çünkü benim amacım Elçin'in yaptığı işlerin önüne geçmek değil, ben hep arkada durmayı tercih ederim onun yaptığı işlerde.