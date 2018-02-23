MAGAZİN

Elçin Sangu üzerinde servet taşıdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2018 10:34 | Son Güncelleme

Oyuncu Elçin Sangu, sınırları aştı Londra Moda Haftası'na çıkarma yaptı. Dünyaca ünlü markanın defilesini izleyen Elçin Sangu, üzerindekilerin fiyatıyla şoke etti

Elçin Sangu üzerinde servet taşıdı

Elçin Sangu, geçen hafta sonu İngiltere'de düzenlenen Londra Moda Haftası'nda tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ekoseli pantolonunu kahverengi kabanıyla tamamlayan Elçin Sangu'nun en çok ilgi gören parçası ise çengelli iğnesi oldu!

Pantolonuna Burberry marka kilit tutturan Elçin Sangu'nun bu aksesuarının fiyatı bin lira!

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İŞTE DUDAK UÇUKLATAN KOMBİNİN BÜTÇESİ:

Pantolon: 2 bin 500 lira

Kaban: 20 bin lira

Ayakkabılar: 4 bin lira

Çanta: 10 bin lira

Belindeki aksesuar (kilit) : Bin lira

Toplamda 37 bin 500 lira!

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
MİLLET AÇLIKTAN ÖLÜYO, SEN BU KADAR PAHALI ŞEYLERİ GİYİP SOKAĞA ÇIKIP AKŞAMDA YASTIĞA KAFANI RAHAT KOYABİLİYORSAN HELAL OLSUN SANA ABLA. SADECE BELİNDE AKSESUARIN FİYATINA BİR AY ÇALIŞAN İNSANLAR VAR BU MEMLEKETTE BİL İSTEDİM.
Bu iğrenç kıyafete bu kadar para vermiş bide :D
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