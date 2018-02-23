Elçin Sangu üzerinde servet taşıdı

Elçin Sangu, geçen hafta sonu İngiltere'de düzenlenen Londra Moda Haftası'nda tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ekoseli pantolonunu kahverengi kabanıyla tamamlayan Elçin Sangu'nun en çok ilgi gören parçası ise çengelli iğnesi oldu!

Pantolonuna Burberry marka kilit tutturan Elçin Sangu'nun bu aksesuarının fiyatı bin lira!

İŞTE DUDAK UÇUKLATAN KOMBİNİN BÜTÇESİ:

Pantolon: 2 bin 500 lira

Kaban: 20 bin lira

Ayakkabılar: 4 bin lira

Çanta: 10 bin lira

Belindeki aksesuar (kilit) : Bin lira

Toplamda 37 bin 500 lira!

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

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