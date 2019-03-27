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Electronic Arts 350 çalışanını işten çıkarıyor

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TEKNOLOJİ  | 27.03.2019 08:03 | Son Güncelleme

Maalesef son zamanlarda oyun dünyasında işten çıkarma haberlerini sık sık görmeye başladık. Şimdi de Electronic Arts 350 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Electronic Arts 350 çalışanını işten çıkarıyor

Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Electronic Arts, 350 çalışanıyla yollarını ayırıyor. CEO Andrew Wilson tarafından yapılan açıklamada, bu çalışanların çoğunlukla pazarlama ve dağıtım departmanlarından olduğu söyleniyor. Şirket ayrıca Japonya ve Rusya pazarında da küçülmeye gidiyor. "Buralarda oyunculara ulaşmanın yeni yollarına odaklanıyoruz," deniliyor açıklamada.

Açıklamada işten çıkarmaların sebebine tam olarak değinilmiyor ancak şunlar söyleniyor: "Değişen dünyayla birlikte bizim de değişmemiz gerektiği açık. Vaatlerimizi daha iyi yerine getirmek, kuruluş yapımızı düzeltmek ve oyuncuların ihtiyaçlarına cevap vermek için yeni hamleler yapıyoruz."
Electronic Arts yaklaşık 9000 çalışana sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Electronic Arts CEO

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