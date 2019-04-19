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Elektrik direğinden suya atladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2019 13:36 | Son Güncelleme

Brezilya'da aşırı yağışların yaşandığı günlerde kendilerine eğlence bulan gençler tehlikeli şekilde elektrik direğine çıkıp suya atladı. O anlar görüntülendi.

Brezilya'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ancak bazı kişiler bu olumsuzlukları kendilerince eğlenceye çevirdi. Göle dönen bölgede elektrik direğine tırmanan bir genç, metrelerce yüksekten kendisini suya bıraktı. Çok tehlikeli olmasına rağmen duruma aldırmadan eğlenen gençler ilginç görüntü oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya yağış elektrik direği

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