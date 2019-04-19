Elektrik direğinden suya atladı

Brezilya'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ancak bazı kişiler bu olumsuzlukları kendilerince eğlenceye çevirdi. Göle dönen bölgede elektrik direğine tırmanan bir genç, metrelerce yüksekten kendisini suya bıraktı. Çok tehlikeli olmasına rağmen duruma aldırmadan eğlenen gençler ilginç görüntü oluşturdu.
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