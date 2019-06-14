Elektronik sigara ile sigara bırakılır mı?

Sigarayı tamamen bırakmaya geçişi kolaylaştırmak için insanların elektronik sigara (e-sigara) kullandığını vurgulayan Michael Blaha, elektronik sigara ile ilgili önemli bilgiler verdi. BİRİNCİL GERÇEK: SİGARADAN DAHA AZ KİMYASAL VAR, AMA YİNE DE ZARARSIZ DEĞİL E-sigara, soluduğunuz su buharını oluşturmak için (tütünden çıkarılmış) nikotini, aromaları ve diğer kimyasalları ısıtır. Tütünden üretilen normal sigara çoğu zehirli olan 7 bin kimyasal içerir. E-sigaralarda hangi kimyasalların bulunduğu tam olarak bilmiyor olsa da kişiyi geleneksel sigaralara göre daha az zararlı kimyasal maddeye maruz bıraktıklarına şüphe yok. İKİNCİL GERÇEK: E-SİGARA DA SAĞLIĞINIZA ZARARLIDIR Nikotin, normal sigaralarda da e-sigaralarda da ana madde olarak kullanılır ve çok fazla bağımlılık yaratır. Sigara içme isteğini dikkate almasanız bile sigara içmeyi özlemenize ve eksikliğinin yol açtığı belirtileri yaşamanıza neden olur. Nikotin ayrıca zehirli bir maddedir. Tansiyonunuzu yükseltir ve adrenalininizde ani bir yükselişe neden olur, bu da kalp atış hızınızı ve kalp krizi geçirme olasılığınızı artırır. Buharı hangi kimyasalların oluşturduğu ve fiziksel sağlığın uzun vadede nasıl etkilediği başta olmak üzere e-sigara hakkında hâlâ birçok bilinmeyen var.

ÜÇÜNCÜL GERÇEK: ELEKTRONİK SİGARALAR DA GELENEKSEL SİGARALAR KADAR BAĞIMLILIK YAPAR E-sigaralar da normal sigaralar da nikotin içerir, araştırmalar nikotinin eroin ve kokain kadar bağımlılık yapabileceğini gösteriyor. Birçok e-sigara kullanıcısı bir tütün ürününden çok daha fazla nikotin alabiliyor çünkü nikotin konsantrasyonu daha yüksek olan ekstra güçlü kartuşlar satın alınabilir ya da içine daha fazla madde çekebilmek için e-sigaranın voltajı arttırılabilir. DÖRDÜNCÜ GERÇEK: ELEKTRONİK SİGARALAR SİGARA İÇMEYİ BIRAKMAK İÇİN EN İYİ ARAÇ DEĞİLDİR E-sigaralar sigarayı bırakmaya yardımcı olacakları söylenerek pazarlansalar da e-sigaralar, sigarayı bırakma aracı olarak henüz onaylanmadı. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, nikotin alışkanlığından vazgeçmek için e-sigara kullanmak isteyenlerin çoğu hem geleneksel sigara hem de e-sigara içmeye devam ediyorlar. BEŞİNCİL GERÇEK: YENİ BİR KUŞAK NİKOTİNE BAĞIMLI HALE GELİYOR E-sigara gençler arasında geleneksel tütün ürünlerine göre daha yaygın. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı, 2015 yılında lise öğrencileri arasında e-sigara kullanımının yüzde 900 oranında arttığını ve genç e-sigara kullanıcılarının yüzde 40'ının daha önce hiç normal tütün ürünü tüketmediğini belirtti.