Elenen Masterchef Fatma Nur Uçar'dan Gamze hakkında olay sözler! Günlüğünü okuduğunu söyleyip ağzını bozdu

MasterChef'in yarışmacıları arasında öne çıkan ve geçtiğimiz hafta elenen Fatma Nur Uçar, elendikten sonra açtığı Instagram canlı yayınında soruları yanıtladı. Konuşan Mikrofon isimli YouTube hesabında açıklama yapan tartışmalı isim olay sözler söyledi.

Gamze ve Fatma Nur arasında yaşanan gerginlik de canlı yayında soruldu. "Gerçekten çok gergin bir ortam orası" diyen MasterChef Fatma Nur "Bana şu an cevap veremeyecek birinin arkasından konuşmak bana göre değil ama Gamze oradan çıkınca onunla canlı yayın açıp ağzıma gelen her şeyi tek tek sayacağım" diyerek söze girdi.

ŞOKE ETTİ! GÜNLÜĞÜ OKUMUŞ

Yarışmacı konuşmasının devamında ise "Yedeklerle birlikte 23 kişiydik ve ben ne hayatımda ne de programda Gamze kadar sinsi bir insan tanımadım. Herkesin arkasından konuşuyor, kulis yapıyordu. 'Yılan Gamze' yazıp duruyorsunuz evet katılıyorum. Ben Gamze'nin tuttuğu günlüğü okudum ve ben dahil tüm yarışmacılar hakkında o kadar kötü şeyler yazmıştı ki..

MasterChef Fatma Nur bir takipçisinin 'Gamze'ye çay' diyerek yaptığı espriye de 'Gamze'ye çay yok, Gamze b.k içsin' yanıtını verdi.

FATMA NUR VE BARIŞ SEVGİLİ Mİ?

'Barış ile aranızda ne var? Sevgili misiniz?' sorusunu DA cevaplayan Fatma Nur "Barış ile bizi çok yakıştırıyorlar, teşekkür ederim ama maalesef sevgili değiliz. Bir aşk yok ortada. 'Kadim dost' olduk biz onunla. Ama yakıştırdığınız için teşekkür ederim. Bir gün sizin de istediğiniz gibi Barış'la video çekeriz belki" dedi.



