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Eleştirilere daha fazla dayanamadı... Hande Erçel açtı ağzını yumdu gözünü! 'Ben de korkuyorum'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.10.2024 10:10
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Son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz günlerde kadın cinayetleri konusunda açıklamasını kısa tutmuş ve bu yüzden çok eleştirilmişti. Ünlü isim kendisine yapılan eleştirilere daha fazla dayanamadı ve adeta açtı ağzını yumdu gözünü...

Eleştirilere daha fazla dayanamadı... Hande Erçel açtı ağzını yumdu gözünü! 'Ben de korkuyorum'

19 yaşındaki katil Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katletmesinden sonra tüm ülke yasa boğuldu. Günlerdir Fatih'teki katliam hakkında açıklamalar yapılıyor ve bu duruma ünlü isimlerden de tepkiler gecikmiyor.

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Hande Erçel kadın cinayetleri konusunda açıklamasını kısa tutmuş ve 'Söylenecek söz yok' demesi üzerine çok eleştirilmişti.

'UMUDUM YOK'

Ünlü oyuncu kendisine yapılan eleştirilere daha fazla dayanamadı ve katıldığı gecede konuya dair sessizliğini bozdu. Erçel; ''Klavye başına oturmuş, bizi hedef haline getiren bir kitle var... ‘Söylenecek söz yok’ derken, gerçekten bende öyle düşünüyorum. Benim de içimde bir şeyler kalıyor ve ben de korkuyorum. Mikrofona her şeyi söyleyebilirim ama bir şeyin değişeceğine dair umudum yok.

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'BEN DE KORKUYORUM'

Ben de sokakta yürümekten çok korkuyorum, düşündükçe elim ayağım titriyor. Bu manyaklar, katiller, sapıklar sokaktaysa, istediğimizi konuşalım, bir şey değişmez. Çözüm bizim konuşmamızda değil ki.'' diye konuştu.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü ismin bu açıklamaları da sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Erçel'i haklı bulurken bazıları da'iyi o zaman hepimiz susalım', 'konuşmayalım ki unutalım gitsin' şeklinde eleştirilerde bulundu.

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Hande Erçel
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